सर्दी तोड़ रही रिकॉर्ड: अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

सर्दी का असर बना हुआ है और पिछले कुछ दिन में उत्तरपश्चिमी राज्यों में हुई बारिश की वजह से सर्दी और बढ़ गई है। तापमान में गिरावट और सर्दीली हवाओं की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। इस साल की शुरुआत से ही ज़्यादातर राज्यों में ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और बारिश के बाद अब कई जगह गलन वाली ठंड देखने को मिल रही है। देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।