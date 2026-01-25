सर्दी तोड़ रही रिकॉर्ड: अगले 3 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Warning issued by IMD
सर्दी का असर बना हुआ है और पिछले कुछ दिन में उत्तरपश्चिमी राज्यों में हुई बारिश की वजह से सर्दी और बढ़ गई है। तापमान में गिरावट और सर्दीली हवाओं की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। इस साल की शुरुआत से ही ज़्यादातर राज्यों में ठंड ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और बारिश के बाद अब कई जगह गलन वाली ठंड देखने को मिल रही है। देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।
उत्तरपश्चिम भारत में बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है और सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी के साथ शीतलहर से भी कंपकंपी छूटेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
पूर्वी और मध्य भारत में भी सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में कई जगह अगले 3 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
उत्तरीपूर्व भारत में भी सर्दी अपना असर दिखा रही है और रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम में शीतलहर के साथ सुबह के समय कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
दक्षिण भारत में सर्दी का कम असर दिख रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में ठंड असर दिखा रही है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कुछ जगहों के लिए अगले 3 दिन तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अलर्ट है। इससे हल्की ठंड बरकरार रहेगी।
