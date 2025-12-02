Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

संसद में SIR पर चर्चा के लिए तैयार हुई मोदी सरकार, लेकिन अब विपक्ष ने कर दी ये बड़ी मांग

Winter session of Parliament: विपक्षी दलों ने सदन में SIR पर बहस को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग करते हुए वॉकआउट किया। टीएमसी नेता ने कहा, लोग SIR के कारण मर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 02, 2025

Kiren Rijiju

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo-IANS)

Winter session of Parliament:संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन मंगलवार को भी काफी हंगामेदार रहा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर तत्काल बहस की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह विपक्ष की तय समयसीमा के तहत काम नहीं करेगी।

दोनों सदनों में तत्काल चर्चा को लेकर विरोध प्रदर्शन

किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र की गरमागरम शुरुआत के बाद आई है, जिसमें विपक्ष इस विवादास्पद प्रक्रिया पर तत्काल विचार-विमर्श की मांग कर रहा है। इसके कारण दोनों सदनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया और मांग की कि सदन में SIR पर बहस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि लोग SIR के कारण मर रहे हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पहले ‘वंदे मातरम’ पर निर्धारित चर्चा होगी। रिजिजू ने कहा कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा मामला है।

किरेन रिजिजू बोले - समयसीमा तय न करें

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन में SIR पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि कृपया किसी भी विषय पर समय-सीमा की शर्त न रखें। उन्होंने कहा कि सदन द्वारा इस मामले को उठाने से पहले विभिन्न दलों के नेताओं के साथ औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद को संवाद के जरिए चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्या तब शुरू होती है जब आप समय पर सवाल उठाने लगते हैं। सब कुछ यांत्रिक नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र में हमें संवाद में शामिल होना होगा।

हार का गुस्सा संसद में निकालना सही नहीं: रिजिजू

रिजिजू ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लोग आप पर विश्वास नहीं करते और आप संसद में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। यह सही नहीं है।

विपक्ष के साथ बैठक बहुत जल्द

राज्यसभा में सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेताओं के साथ बैठकें शीघ्र ही होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि बहुत जल्द विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक होने वाली है और बहुत जल्द हम निर्णय लेंगे। उन्होंने रिजिजू के इस आश्वासन का समर्थन किया कि विचार-विमर्श के बाद हम वापस आएंगे।

SIR ने भड़काया विरोध प्रदर्शन

आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा SIR पर तत्काल बहस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। यह मुद्दा 27 अक्टूबर से विपक्ष के हमलों का केंद्र बना हुआ है, जब चुनाव आयोग ने नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची संशोधन का दूसरा चरण शुरू किया था, जिसके अंतर्गत देश के लगभग आधे मतदाता शामिल थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शीतकालीन सत्र 2025

Published on:

02 Dec 2025 04:40 pm

Hindi News / National News / संसद में SIR पर चर्चा के लिए तैयार हुई मोदी सरकार, लेकिन अब विपक्ष ने कर दी ये बड़ी मांग

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शीतकालीन सत्र 2025

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.