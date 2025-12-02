संसद में SIR पर चर्चा के लिए तैयार हुई मोदी सरकार, लेकिन अब विपक्ष ने कर दी ये बड़ी मांग

किरेन रिजिजू की यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र की गरमागरम शुरुआत के बाद आई है, जिसमें विपक्ष इस विवादास्पद प्रक्रिया पर तत्काल विचार-विमर्श की मांग कर रहा है। इसके कारण दोनों सदनों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा से वॉकआउट किया और मांग की कि सदन में SIR पर बहस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा कि लोग SIR के कारण मर रहे हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पहले ‘वंदे मातरम’ पर निर्धारित चर्चा होगी। रिजिजू ने कहा कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा मामला है।