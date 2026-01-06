सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स: अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Warning issued by IMD
नए साल के आने के साथ ही देशभर में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। देश के कई राज्यों के तापमान में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है और सर्दीली हवाओं का चलना भी शुरू हो गया है, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है। कई राज्यों में नए साल की शुरुआत से ही ठिठुरन बढ़ गई है और फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली। अब देश में सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।
उत्तरपश्चिम भारत में सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी में है। कई राज्यों में ठिठुरन काफी बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।
पूर्वी और मध्य भारत में भी सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगह शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट है।
दक्षिण भारत में भी सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। ऐसे में कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कई जगहों के लिए मौसम विभाग ने अगले 5 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे लोगों की कंपकंपी छूटेगी।
उत्तरीपूर्व भारत में भी सर्दी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की तैयारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में अगले 5 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे ठंड का असर बढ़ेगा।
