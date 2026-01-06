सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स: अगले 5 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

नए साल के आने के साथ ही देशभर में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। देश के कई राज्यों के तापमान में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है और सर्दीली हवाओं का चलना भी शुरू हो गया है, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है। कई राज्यों में नए साल की शुरुआत से ही ठिठुरन बढ़ गई है और फिलहाल इससे राहत नहीं मिलने वाली। अब देश में सर्दी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने अगले 5 दिन कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।