सर्दी तोड़ेगी सभी रिकॉर्ड: अगले 72 घंटे शीतलहर चलने की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

देश के कई राज्यों में सर्दी सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले 72 घंटे शीतलहर की चेतावनी के साथ ही बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की चेतावनी और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है जिससे हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोगों की कंपकंपी छूट जाएगी। अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने शीतलहर चलने की वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में भी मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 72 घंटे शीतलहर और कोहरे के साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने का अलर्ट है।