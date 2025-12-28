बाइक पर 14 दिन, 31-77 वर्ष की महिलाओं ने नाप दिए 4 हजार किलोमीटर

नेपाल की कीचड़ भरी पगडंडियां, सिक्किम में बर्फबारी, ओडिशा में हादसा, हर मोड़ पर एक नई परीक्षा थी। कभी भूस्खलन में सड़कें गायब हो गईं तो कभी रास्ते में अनिश्चित मौसम से लेकर लैंगिक भेदभाव तक झेलना पड़ा लेकिन पांच महिला बाइकर के हौसले इतने मजबूत थे कि केरल के कोझिकोड से शुरू होकर सिलीगुड़ी, सिक्किम, नेपाल, भूटान और ओडिशा से गुजरी उनकी 14 दिन की बाइक राइड सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास की कहानी बन गई। कोझिकोड स्थित कम्युनिटी राइडर्स फेडरेशन की पहल ‘वुमन ऑन व्हील्स’ के तहत हुए सफर में सबसे उम्रदराज बाइक राइडर 77 साल की सुभद्रा प्रभाकरण कहती हैं, 'जिंदगी को सच में महसूस करना है, तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है।'