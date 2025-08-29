देश के इन शहरों में खुद को सबसे कम सुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं, जानिए सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं?

महिलाओं के खिलाफ इस उत्पीड़न में घूरना, छेडखानी, अश्लील टिप्पणी और सड़कों पर छूना शामिल था। इसके लिए उन्होंने अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खराब रोशनी और अकुशल सार्वजनिक परिवहन को जिम्मेदार ठहराया। 86% महिलाओं ने दिन के समय कॉलेज/स्कूल को सुरक्षित माना। वहीं, 91% ने कहा कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि 29% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे असुरक्षित माना। सिर्फ 25% महिलाओं को भरोसा है कि अधिकारी सुरक्षा शिकायतों पर असरदार कार्रवाई करेंगे।