प्रियंका गांधी पर क्यों भड़के रविशंकर प्रसाद, आखिर क्यों कहा-‘क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है’

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को ढाल बनाकर सत्ता में स्थायी रूप से बने रहने की कोशिश कर रही है और खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करना चाहती है। प्रियंका ने हाथरस, मणिपुर और महिला खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का महिला सशक्तिकरण का दावा जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसद सत्र जल्दबाजी में बुलाया गया और बिल का मसौदा अंतिम समय में पेश किया गया।