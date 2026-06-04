TMC नेता शौकत मोल्ला के घर पर NIA ने मारा छापा, बम विस्फोट मामले में पूछताछ

Bhangar Bomb Blast Case: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को पूर्व विधायक और TMC नेता शौकत मोल्ला के आवास पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए उस बम विस्फोट मामले में की गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस विस्फोट की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग के बाद मामला NIA को सौंपा गया था। जांच अपने हाथ में लेने के बाद एजेंसी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें TMC नेता वहीदुल इस्लाम भी शामिल हैं।