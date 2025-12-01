Working Women के बच्चे ज्यादा जिम्मेदार और आत्मनिर्भर, इनकी बेटियां कैरियर बनाने में अव्वल

Working Women Smart Kids : भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट (2024) के अनुसार, महिलाओं की बढ़ती कार्यक्षमता का प्रभाव बच्चों पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा है, जिससे वे समय प्रबंधन और नेतृत्व कौशल जल्दी सीख रहे हैं। वहीं, एनसीईआरटी (2023) के अध्ययन में पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में कामकाजी माताओं के 78 फीसदी बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल और घरेलू कामों में हाथ बंटाते हैं।