Working Women: राजधानी दिल्ली के सेवा क्षेत्र में कम हुई महिलाएं, औसत आय भी घटी, केरल में हुई बढ़ोतरी, देश का क्या है हाल?

देश में सबसे विस्तृत और व्यवस्थित रूप से संचालित रोजगार सर्वेक्षण माने जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में यह सामने आया था कि केरल राज्य में कुल कार्यबल 2020-21 में 1.30 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1.51 करोड़ हो गया, जो तीन साल की अवधि में 16% से अधिक की वृद्धि है। इसमें सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि इस वृद्धि के प्रमुख कारकों में महिलाओं को नियमित रोज़गार के अवसर प्रदान किया जाना शामिल था। सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2020-21 में 32.3% से बढ़कर 2023-24 में 36.4% हो गई।