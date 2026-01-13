13 जनवरी 2026,

मंगलवार

ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026: टॉप-5 से बाहर हुआ भारत? इस मुस्लिम देश ने समंदर में दी सबको मात, आंकड़े देख दुनिया दंग

Global Navy Rankings 2026: वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉर्डन वॉरशिप्स एंड सबमरीन (WDMMW) ने जारी की गई लेटेस्ट लिस्ट में भारत की नेवी टॉप-5 से बाहर हो गई है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 13, 2026

Indian Navy World Rank

ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026

Global Navy Rankings 2026: 2026 की ग्लोबल नेवी पावर रैंकिंग में बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉर्डन वॉरशिप्स एंड सबमरीन (WDMMW) ने जारी की गई लेटेस्ट लिस्ट में भारत की नेवी टॉप-5 से बाहर हो गई है। भारत सिर्फ 7वें स्थान पर है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग True Value Rating (TvR) पर आधारित है, जो फ्लीट की संख्या, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी को ध्यान में रखती है।

टॉप-5 की लिस्ट इस प्रकार है

यूनाइटेड स्टेट्स नेवी – TvR: 323.9 (232 यूनिट्स) – 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर, ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन में बेजोड़।

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (चीन) – TvR: 319.8 (405 यूनिट्स) – जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ने की संभावना, सबसे ज्यादा जहाजों की संख्या।

रशियन नेवी – TvR: 242.3 (283 यूनिट्स) – मजबूत सबमरीन फ्लीट, न्यूक्लियर वेपन कैरियर और एडवांस्ड एंटी-शिप मिसाइल्स।

रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी (साउथ कोरिया) – TvR: 122.9 (147 यूनिट्स) – एशिया की सबसे मॉडर्न नेवी में से एक।

इंडोनेशियन नेवी – TvR: 137.3 (245 यूनिट्स) – लगभग 245 तरह के युद्धपोत, ब्लू-वॉटर ऑपरेशंस की तरफ तेजी से बढ़त, आर्किपेलागो देश होने के कारण मजबूत रीजनल पोजीशन।

भारत की रैंक

भारतीय नेवी TvR 100.5 के साथ 7वें स्थान पर है। हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स (INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य), 19 सबमरीन्स, 74 फ्लीट कोर वेसल्स और 5 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट्स शामिल हैं। पाकिस्तान 26वें स्थान पर है।

दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाएं

रैंकदेशनौसेना का नाममुख्य विशेषता / ताकत
1संयुक्त राज्य अमेरिकायूनाइटेड स्टेट्स नेवी11 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर और वैश्विक पहुंच।
2चीनपीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवीजहाजों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा।
3रूसरशियन नेवीदुनिया की सबसे घातक और शांत परमाणु पनडुब्बियां।
4इंडोनेशियाइंडोनेशियाई नेवीबेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण और बड़ी संख्या में युद्धपोत।
5दक्षिण कोरियारिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवीअत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर।
6जापानजापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंसदुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता।
7भारतभारतीय नौसेना2 सक्रिय विमानवाहक पोत और हिंद महासागर में दबदबा।
8फ्रांसफ्रेंच नेवीपरमाणु शक्ति संपन्न और हिंद-प्रशांत में मजबूत पकड़।
9ब्रिटेनब्रिटिश रॉयल नेवीउन्नत तकनीक और 'क्वीन एलिजाबेथ' क्लास कैरियर।
10तुर्कीतुर्किश नेवीक्षेत्रीय शक्ति और स्वदेशी जंगी जहाजों का निर्माण।
11इटलीइटैलियन नेवीभूमध्य सागर की सबसे आधुनिक और संतुलित नौसेना।
12ताइवानरिपब्लिक ऑफ चाइना नेवीजबरदस्त तटीय रक्षा प्रणाली और फास्ट अटैक क्राफ्ट।
13मिस्रइजिप्शियन नेवीअफ्रीका और मध्य-पूर्व की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति।
14उत्तर कोरियाकोरियन पीपुल्स आर्मी नेवल फोर्सदुनिया में सबसे ज्यादा (लेकिन पुरानी) पनडुब्बियों का बेड़ा।
15अल्जीरियाअल्जीरियाई नेशनल नेवीआधुनिक रूसी मिसाइल फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों से लैस।
16बांग्लादेशबांग्लादेश नेवीबंगाल की खाड़ी में तेजी से उभरती हुई नौसैनिक ताकत।
17स्पेनस्पेनिश नेवीएम्फीबियस ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में माहिर।
18जर्मनीजर्मन नेवीउच्च तकनीक वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स और डीजल पनडुब्बियां।
19ईरानइस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवीहॉरमुज़ जलडमरूमध्य में घातक ड्रोन और मिसाइल बोट।
20ऑस्ट्रेलियारॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी'AUKUS' समझौते के तहत परमाणु पनडुब्बियों की ओर अग्रसर।

यह रैंकिंग शिप काउंट से ज्यादा क्वालिटी और बैलेंस पर फोकस करती है। इंडोनेशिया की रैंकिंग इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि यह एक आर्किपेलागो देश है, जहां हजारों द्वीपों की सुरक्षा के लिए बड़ी फ्लीट जरूरी है। WDMMW के अनुसार, इंडोनेशिया मॉडर्नाइजेशन और लोकल शिपयार्ड्स पर जोर दे रहा है।

Updated on:

13 Jan 2026 10:49 pm

Published on:

13 Jan 2026 10:46 pm

