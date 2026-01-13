ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026: टॉप-5 से बाहर हुआ भारत? इस मुस्लिम देश ने समंदर में दी सबको मात, आंकड़े देख दुनिया दंग

1 संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 11 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर और वैश्विक पहुंच।

2 चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा।

3 रूस रशियन नेवी दुनिया की सबसे घातक और शांत परमाणु पनडुब्बियां।

4 इंडोनेशिया इंडोनेशियाई नेवी बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण और बड़ी संख्या में युद्धपोत।

5 दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर।

6 जापान जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता।

7 भारत भारतीय नौसेना 2 सक्रिय विमानवाहक पोत और हिंद महासागर में दबदबा।

8 फ्रांस फ्रेंच नेवी परमाणु शक्ति संपन्न और हिंद-प्रशांत में मजबूत पकड़।

9 ब्रिटेन ब्रिटिश रॉयल नेवी उन्नत तकनीक और 'क्वीन एलिजाबेथ' क्लास कैरियर।

10 तुर्की तुर्किश नेवी क्षेत्रीय शक्ति और स्वदेशी जंगी जहाजों का निर्माण।

11 इटली इटैलियन नेवी भूमध्य सागर की सबसे आधुनिक और संतुलित नौसेना।

12 ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना नेवी जबरदस्त तटीय रक्षा प्रणाली और फास्ट अटैक क्राफ्ट।

13 मिस्र इजिप्शियन नेवी अफ्रीका और मध्य-पूर्व की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति।

14 उत्तर कोरिया कोरियन पीपुल्स आर्मी नेवल फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा (लेकिन पुरानी) पनडुब्बियों का बेड़ा।

15 अल्जीरिया अल्जीरियाई नेशनल नेवी आधुनिक रूसी मिसाइल फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों से लैस।

16 बांग्लादेश बांग्लादेश नेवी बंगाल की खाड़ी में तेजी से उभरती हुई नौसैनिक ताकत।

17 स्पेन स्पेनिश नेवी एम्फीबियस ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में माहिर।

18 जर्मनी जर्मन नेवी उच्च तकनीक वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स और डीजल पनडुब्बियां।

19 ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी हॉरमुज़ जलडमरूमध्य में घातक ड्रोन और मिसाइल बोट।