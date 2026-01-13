ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026: टॉप-5 से बाहर हुआ भारत? इस मुस्लिम देश ने समंदर में दी सबको मात, आंकड़े देख दुनिया दंग

ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026
Global Navy Rankings 2026: 2026 की ग्लोबल नेवी पावर रैंकिंग में बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉर्डन वॉरशिप्स एंड सबमरीन (WDMMW) ने जारी की गई लेटेस्ट लिस्ट में भारत की नेवी टॉप-5 से बाहर हो गई है। भारत सिर्फ 7वें स्थान पर है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग True Value Rating (TvR) पर आधारित है, जो फ्लीट की संख्या, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटी को ध्यान में रखती है।
यूनाइटेड स्टेट्स नेवी – TvR: 323.9 (232 यूनिट्स) – 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ दुनिया की सबसे ताकतवर, ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन में बेजोड़।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (चीन) – TvR: 319.8 (405 यूनिट्स) – जल्द ही अमेरिका को पीछे छोड़ने की संभावना, सबसे ज्यादा जहाजों की संख्या।
रशियन नेवी – TvR: 242.3 (283 यूनिट्स) – मजबूत सबमरीन फ्लीट, न्यूक्लियर वेपन कैरियर और एडवांस्ड एंटी-शिप मिसाइल्स।
रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी (साउथ कोरिया) – TvR: 122.9 (147 यूनिट्स) – एशिया की सबसे मॉडर्न नेवी में से एक।
इंडोनेशियन नेवी – TvR: 137.3 (245 यूनिट्स) – लगभग 245 तरह के युद्धपोत, ब्लू-वॉटर ऑपरेशंस की तरफ तेजी से बढ़त, आर्किपेलागो देश होने के कारण मजबूत रीजनल पोजीशन।
भारतीय नेवी TvR 100.5 के साथ 7वें स्थान पर है। हमारे पास 100 यूनिट्स हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स (INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य), 19 सबमरीन्स, 74 फ्लीट कोर वेसल्स और 5 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट्स शामिल हैं। पाकिस्तान 26वें स्थान पर है।
दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाएं
|रैंक
|देश
|नौसेना का नाम
|मुख्य विशेषता / ताकत
|1
|संयुक्त राज्य अमेरिका
|यूनाइटेड स्टेट्स नेवी
|11 परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर और वैश्विक पहुंच।
|2
|चीन
|पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी
|जहाजों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा।
|3
|रूस
|रशियन नेवी
|दुनिया की सबसे घातक और शांत परमाणु पनडुब्बियां।
|4
|इंडोनेशिया
|इंडोनेशियाई नेवी
|बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण और बड़ी संख्या में युद्धपोत।
|5
|दक्षिण कोरिया
|रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी
|अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर।
|6
|जापान
|जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस
|दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता।
|7
|भारत
|भारतीय नौसेना
|2 सक्रिय विमानवाहक पोत और हिंद महासागर में दबदबा।
|8
|फ्रांस
|फ्रेंच नेवी
|परमाणु शक्ति संपन्न और हिंद-प्रशांत में मजबूत पकड़।
|9
|ब्रिटेन
|ब्रिटिश रॉयल नेवी
|उन्नत तकनीक और 'क्वीन एलिजाबेथ' क्लास कैरियर।
|10
|तुर्की
|तुर्किश नेवी
|क्षेत्रीय शक्ति और स्वदेशी जंगी जहाजों का निर्माण।
|11
|इटली
|इटैलियन नेवी
|भूमध्य सागर की सबसे आधुनिक और संतुलित नौसेना।
|12
|ताइवान
|रिपब्लिक ऑफ चाइना नेवी
|जबरदस्त तटीय रक्षा प्रणाली और फास्ट अटैक क्राफ्ट।
|13
|मिस्र
|इजिप्शियन नेवी
|अफ्रीका और मध्य-पूर्व की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति।
|14
|उत्तर कोरिया
|कोरियन पीपुल्स आर्मी नेवल फोर्स
|दुनिया में सबसे ज्यादा (लेकिन पुरानी) पनडुब्बियों का बेड़ा।
|15
|अल्जीरिया
|अल्जीरियाई नेशनल नेवी
|आधुनिक रूसी मिसाइल फ्रिगेट्स और पनडुब्बियों से लैस।
|16
|बांग्लादेश
|बांग्लादेश नेवी
|बंगाल की खाड़ी में तेजी से उभरती हुई नौसैनिक ताकत।
|17
|स्पेन
|स्पेनिश नेवी
|एम्फीबियस ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में माहिर।
|18
|जर्मनी
|जर्मन नेवी
|उच्च तकनीक वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स और डीजल पनडुब्बियां।
|19
|ईरान
|इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी
|हॉरमुज़ जलडमरूमध्य में घातक ड्रोन और मिसाइल बोट।
|20
|ऑस्ट्रेलिया
|रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी
|'AUKUS' समझौते के तहत परमाणु पनडुब्बियों की ओर अग्रसर।
यह रैंकिंग शिप काउंट से ज्यादा क्वालिटी और बैलेंस पर फोकस करती है। इंडोनेशिया की रैंकिंग इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि यह एक आर्किपेलागो देश है, जहां हजारों द्वीपों की सुरक्षा के लिए बड़ी फ्लीट जरूरी है। WDMMW के अनुसार, इंडोनेशिया मॉडर्नाइजेशन और लोकल शिपयार्ड्स पर जोर दे रहा है।
