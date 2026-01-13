‘इतना प्यार है तो घर ले जाओ’: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, कुत्तों को खिलाने वालों के लिए बदला नियम

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों या बुजुर्गों पर कुत्ते के काटने से मौत या चोट लगने पर राज्य सरकारें भारी मुआवजा चुकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पिछले पांच सालों में नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही, जो लोग सड़कों पर कुत्तों को खिलाते हैं, उन पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ ने तीखे अंदाज में कहा, "इतना प्यार है तो घर ले जाओ! उन्हें अपने घर में रखो, क्यों सड़कों पर घूमकर काटते और डराते फिरें?"