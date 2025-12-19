राजनीतिक बवाल से भरा रहा यह साल, SIR से लेकर वक्फ पर हुआ विवाद, बिहार चुनाव ने भी खूब बटोरी सुर्खियां

इस साल बिहार में विधानसभा चुनावों का आयोजन किया गया और इन चुनावों में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव का पारिवारिक विवाद सुर्खियों में बना रहा। इन चुनावों से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की और परिवार और RJD से अलग हट कर अपनी नई पार्टी JJD के बैनर तले चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावों में तेज प्रताप को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार त्याग देने और राजनीति छोड़ने की घोषणा की। रोहिणी का यह फैसला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का मुद्दा बन गया। रोहिणी ने दावा किया कि उनके ऊपर चप्पल तक फेंककर मारी गई। सोशल मीडिया से संसद तक इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई।