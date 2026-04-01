‘दंगाइयों का इलाज है डबल इंजन सरकार…’ योगी ने बंगाल को दिखाया यूपी मॉडल, बोले- ‘वहां न दंगे होते हैं, न कर्फ्यू लगता है’

योगी ने अपने भाषण में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अक्सर दंगे होते थे और त्योहारों के दौरान तनाव का माहौल रहता था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और अब राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने इसी यूपी मॉडल को बंगाल में लागू करने की जरूरत बताई है।