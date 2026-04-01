TMC में शामिल हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस, भाजपा से दिया था इस्तीफा

Chandra Kumar Bose joined TMC: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मतदान से पहले ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस रविवार 12 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चंद्र कुमार बोस ने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए सितंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इस्तीफा दे दिया था, जिससे पार्टी के साथ उनका नौ साल का जुड़ाव समाप्त हो गया था।