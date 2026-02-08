Bengal Politics: जब खून से भीग गई थी साड़ी, युवा ममता का CPM कार्यकर्ताओं ने फोड़ डाला था सिर

रैली जैसे ही हजरा-सुभाष चंद्र मुखर्जी रोड क्रॉसिंग के पास पहुंची ही थी कि CPM के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की रैली पर हमला बोल दिया। हमलावर लाठियां, लोहे की रॉड्स और अन्य हथियारों लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। ममता रैली का नेतृत्व कर रही थीं, इसलिए सबसे क्रूर हमला ममता बनर्जी पर हुआ। इस हमले में ममता का सिर फट गया और वह साड़ी से सिर ढक कर सड़क पर ही बैठ गईं। उनकी साड़ी खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उनके कलाई और हाथों पर भी चोट आया था।