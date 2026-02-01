WhatsApp पर हिंदू धर्म के खिलाफ डाल दिया ऐसा स्टेटस कि मच गया बवाल, कांग्रेस राज्य में पुलिस का तगड़ा एक्शन

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। बता दें कि 2022 में, हुबली शहर में एक भड़काऊ पोस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। एक युवक के भड़काऊ व्हाट्सएप स्टेटस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी करने से शहर में हिंसा भड़क उठी थी।