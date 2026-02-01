WhatsApp पर हिंदू धर्म के खिलाफ डाल दिया ऐसा स्टेटस कि मच गया बवाल, कांग्रेस राज्य में पुलिस का तगड़ा एक्शन

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)
कर्नाटक में हिंदू धर्म का अपमान करना एक युवक को भारी पड़ गया है। पुलिस ने शुक्रवार को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए 27 वर्षीय युवक ने व्हाट्सएप पर ऐसा स्टेटस पोस्ट किया था, जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। इसकी शिकायत ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।
आरोपी हुबली के नूरानी फ्लैट्स में रहता है। उसका नाम दादापीर हेब्बल्ली बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पेशे से ऑटो चालक है। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक यूट्यूबर हिंदू देवता के सामने कलमा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहा है।
इस वीडियो से कथित तौर पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और व्यापक जन आक्रोश फैल गया। भारी विरोध के बाद, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और कानून-व्यवस्था की किसी भी समस्या को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की।
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। बता दें कि 2022 में, हुबली शहर में एक भड़काऊ पोस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। एक युवक के भड़काऊ व्हाट्सएप स्टेटस पर भीड़ द्वारा पत्थरबाजी करने से शहर में हिंसा भड़क उठी थी।
पोस्ट में एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराते हुए एक मॉर्फ्ड तस्वीर दिखाई गई थी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
इस हिंसा के लिए चालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बढ़ा दी गई और चार दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
इसके अलावा, एक अलग घटना में 5 फरवरी 2026 को, उडुपी पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दो युवकों को गिरफ्तार किया।
इसमें कथित तौर पर एक अंतरधार्मिक विवाह का मजाक उड़ाया गया था और धार्मिक समुदायों के बीच असामंजस्य पैदा करने का प्रयास किया गया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग