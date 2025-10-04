Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यूट्यूबर मारी दास गिरफ्तार, करूर भगदड़ पर बनाया था भड़काऊ वीडियो

YouTuber Mari Das Arrested: भड़काऊ ऑनलाइन वीडियो शेयर करने के आरोप में मशहूर यूट्यूबर मारी दास को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दास को चेन्नई के नीलांकराई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है।

2 min read

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Oct 04, 2025

YouTuber Mari Das

यूट्यूबर मारी दास

Karur Stampede: तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को लोकप्रिय यूट्यूबर मारी दास को चेन्नई के नीलांकराई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर मारी पर करूर भगदड़ त्रासदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। करूर भगदड़ त्रासदी में अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली में 41 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि करुर भगदड़ में अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी।

साइबर अपराध टीमें हाई अलर्ट पर

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर की भगदड़ के बाद से साइबर अपराध टीमें हाई अलर्ट पर हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी गलत सूचनाओं और सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए जांच कर रही हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं।

भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा तैयारियों पर उठाए थे सवाल

मदुरै के रहने वाले और राजनीति पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने वाले मारी दास ने शुक्रवार देर रात पोस्ट किए गए एक वीडियो में रैली में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा तैयारियों पर सरकार की ओर से कथित तौर पर सवाल उठाए थे। शनिवार तड़के, एक विशेष साइबर अपराध टीम ने मदुरै के गोमतीपुरम स्थित यूट्यूबर के घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने चेन्नई के नीलांकराय में उसका पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया।

फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त

पुलिस के अनुसार, उसके फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए ताकि साझा की गई सामग्री की प्रकृति की जांच की जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम करूर घटना के बारे में अफवाहें और झूठी बातें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिससे अशांति फैल सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन जनता में भय और अविश्वास पैदा करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

मारी दास के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसकी सामग्री करूर त्रासदी के बाद जनमत को प्रभावित करने के समन्वित प्रयासों का हिस्सा थी। हाल के दिनों में यह दूसरी हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया कार्रवाई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को, ग्रेटर चेन्नई पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने YouTuber फेलिक्स गेराल्ड, जो रेडपिक्स चैनल चलाते हैं को कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और करूर भगदड़ के पीछे के कारणों को बताने के आरोप में गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Oct 2025 05:15 pm

Published on:

04 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / National News / यूट्यूबर मारी दास गिरफ्तार, करूर भगदड़ पर बनाया था भड़काऊ वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लालू-राबड़ी के घर के अंदर हंगामा, लोग बोले- ‘चोर विधायक नहीं चाहिए’

राष्ट्रीय

मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें… तरुण चुघ ने विपक्ष पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

विदेशी हाथों में था रिमोट कंट्रोल…BJP ने सोनिया-राहुल पर साधा निशाना

राष्ट्रीय

CBI के पूर्व अधिकारियों पर गिरी गाज, SC के आदेश के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की अहम बैठक, जेडीयू ने रखी ये मांग

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.