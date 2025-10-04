यूट्यूबर मारी दास गिरफ्तार, करूर भगदड़ पर बनाया था भड़काऊ वीडियो

मारी दास के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसकी सामग्री करूर त्रासदी के बाद जनमत को प्रभावित करने के समन्वित प्रयासों का हिस्सा थी। हाल के दिनों में यह दूसरी हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया कार्रवाई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को, ग्रेटर चेन्नई पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने YouTuber फेलिक्स गेराल्ड, जो रेडपिक्स चैनल चलाते हैं को कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और करूर भगदड़ के पीछे के कारणों को बताने के आरोप में गिरफ्तार किया।