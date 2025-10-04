यूट्यूबर मारी दास गिरफ्तार, करूर भगदड़ पर बनाया था भड़काऊ वीडियो

यूट्यूबर मारी दास
Karur Stampede: तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को लोकप्रिय यूट्यूबर मारी दास को चेन्नई के नीलांकराई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। यूट्यूबर मारी पर करूर भगदड़ त्रासदी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है। करूर भगदड़ त्रासदी में अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली में 41 लोगों की जान चली गई थी। आपको बता दें कि करुर भगदड़ में अभिनेता से नेता बने विजय की चुनावी रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी।
पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर की भगदड़ के बाद से साइबर अपराध टीमें हाई अलर्ट पर हैं और सोशल मीडिया पर ऐसी गलत सूचनाओं और सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए जांच कर रही हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती हैं।
मदुरै के रहने वाले और राजनीति पर तीखी टिप्पणियों के लिए जाने वाले मारी दास ने शुक्रवार देर रात पोस्ट किए गए एक वीडियो में रैली में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा तैयारियों पर सरकार की ओर से कथित तौर पर सवाल उठाए थे। शनिवार तड़के, एक विशेष साइबर अपराध टीम ने मदुरै के गोमतीपुरम स्थित यूट्यूबर के घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने चेन्नई के नीलांकराय में उसका पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस के अनुसार, उसके फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए ताकि साझा की गई सामग्री की प्रकृति की जांच की जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम करूर घटना के बारे में अफवाहें और झूठी बातें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिससे अशांति फैल सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है, लेकिन जनता में भय और अविश्वास पैदा करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मारी दास के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या उसकी सामग्री करूर त्रासदी के बाद जनमत को प्रभावित करने के समन्वित प्रयासों का हिस्सा थी। हाल के दिनों में यह दूसरी हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया कार्रवाई है। आपको बता दें कि 30 सितंबर को, ग्रेटर चेन्नई पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने YouTuber फेलिक्स गेराल्ड, जो रेडपिक्स चैनल चलाते हैं को कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और करूर भगदड़ के पीछे के कारणों को बताने के आरोप में गिरफ्तार किया।
