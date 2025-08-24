झरने पर रील बनाना पड़ा भारी: पानी के तेज बहाव में बह गया यूट्यूबर, देखें खौफनाक VIDEO

Sagar Tudu Youtuber Viral Video: ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरने पर वीडियो शूट करते समय 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडू तेज धारा में बह गया और लापता हो गया। यह हादसा शनिवार दोपहर हुआ, जब माचाकुंडा बांध से भारी बारिश के बाद पानी छोड़ा गया। सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ पर्यटन स्थलों की शूटिंग के लिए कोरापुट आया था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर रील बनाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल उठाए हैं। पुलिस और बचाव दल लगातार सागर की तलाश कर रहे हैं।
सागर टुडू बरहामपुर (गंजम जिला) के रहने वाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल (सागर कुंडू के नाम से) के लिए ड्रोन कैमरे से दुदुमा झरने की तस्वीरें ले रहे थे। वह चट्टान पर खड़े थे, जब माचाकुंडा बांध से 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लामटापुट क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बांध अधिकारियों ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था, लेकिन सागर को इसका पता नहीं चला। अचानक बढ़े जलस्तर ने उन्हें चट्टान पर फंसा दिया। वायरल वीडियो में दिखा कि स्थानीय लोग और पर्यटक रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव में सागर संतुलन खो बैठे और बह गए।
माचाकुंडा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) भी शामिल हुई। रविवार देर रात तक सागर का कोई पता नहीं चला। यह पहला मामला नहीं है; जून में भी दुदुमा झरने पर एक पर्यटक लापता हुआ था। स्थानीय लोगों ने बांध से पानी छोड़ने से पहले बेहतर चेतावनी प्रणाली की मांग की है।
सागर का यूट्यूब चैनल जिसमें करीब 500 सब्सक्राइबर हैं, ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों पर केंद्रित था। इस हादसे ने खतरनाक स्थानों पर रील बनाने की प्रवृत्ति पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मानसून में झरनों और बांधों के पास सावधानी बरतनी जरूरी है।