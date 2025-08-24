झरने पर रील बनाना पड़ा भारी: पानी के तेज बहाव में बह गया यूट्यूबर, देखें खौफनाक VIDEO

सागर टुडू बरहामपुर (गंजम जिला) के रहने वाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल (सागर कुंडू के नाम से) के लिए ड्रोन कैमरे से दुदुमा झरने की तस्वीरें ले रहे थे। वह चट्टान पर खड़े थे, जब माचाकुंडा बांध से 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लामटापुट क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बांध अधिकारियों ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था, लेकिन सागर को इसका पता नहीं चला। अचानक बढ़े जलस्तर ने उन्हें चट्टान पर फंसा दिया। वायरल वीडियो में दिखा कि स्थानीय लोग और पर्यटक रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव में सागर संतुलन खो बैठे और बह गए।