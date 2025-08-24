Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

झरने पर रील बनाना पड़ा भारी: पानी के तेज बहाव में बह गया यूट्यूबर, देखें खौफनाक VIDEO

कोरापुट के दुदुमा झरने पर रील बनाते समय 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडू तेज धारा में बह गए। ड्रोन शूटिंग के दौरान माचाकुंडा बांध से छोड़ा गया पानी बना काल। वायरल वीडियो में दिखा, लोग रस्सी से बचाने की कोशिश में नाकाम रहे। तलाश जारी।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 24, 2025

झरने पर रील बनाना पड़ा भारी (Photo-ANI)

Sagar Tudu Youtuber Viral Video: ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरने पर वीडियो शूट करते समय 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडू तेज धारा में बह गया और लापता हो गया। यह हादसा शनिवार दोपहर हुआ, जब माचाकुंडा बांध से भारी बारिश के बाद पानी छोड़ा गया। सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ पर्यटन स्थलों की शूटिंग के लिए कोरापुट आया था। इस घटना ने सोशल मीडिया पर रील बनाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल उठाए हैं। पुलिस और बचाव दल लगातार सागर की तलाश कर रहे हैं।

हादसे का मंजर: ड्रोन शूटिंग के दौरान फंसे सागर

सागर टुडू बरहामपुर (गंजम जिला) के रहने वाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल (सागर कुंडू के नाम से) के लिए ड्रोन कैमरे से दुदुमा झरने की तस्वीरें ले रहे थे। वह चट्टान पर खड़े थे, जब माचाकुंडा बांध से 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लामटापुट क्षेत्र में भारी बारिश के बाद बांध अधिकारियों ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया था, लेकिन सागर को इसका पता नहीं चला। अचानक बढ़े जलस्तर ने उन्हें चट्टान पर फंसा दिया। वायरल वीडियो में दिखा कि स्थानीय लोग और पर्यटक रस्सी फेंककर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव में सागर संतुलन खो बैठे और बह गए।

ये भी पढ़ें

केरल सियासत में भूचाल: बीजेपी पर 60,000 फर्जी वोट जोड़ने का आरोप, दोबारा चुनाव की मांग
राष्ट्रीय
image

बचाव कार्य और सुरक्षा चिंताएं

माचाकुंडा पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स (ODRAF) भी शामिल हुई। रविवार देर रात तक सागर का कोई पता नहीं चला। यह पहला मामला नहीं है; जून में भी दुदुमा झरने पर एक पर्यटक लापता हुआ था। स्थानीय लोगों ने बांध से पानी छोड़ने से पहले बेहतर चेतावनी प्रणाली की मांग की है।

रील संस्कृति पर सवाल

सागर का यूट्यूब चैनल जिसमें करीब 500 सब्सक्राइबर हैं, ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों पर केंद्रित था। इस हादसे ने खतरनाक स्थानों पर रील बनाने की प्रवृत्ति पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मानसून में झरनों और बांधों के पास सावधानी बरतनी जरूरी है।

ये भी पढ़ें

सरकार का बड़ा तोहफा! इन कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन को लेकर गुड न्यूज
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 10:53 pm

Hindi News / National News / झरने पर रील बनाना पड़ा भारी: पानी के तेज बहाव में बह गया यूट्यूबर, देखें खौफनाक VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.