बिना रस्सी-पिंजरे के मगरमच्छ पकड़ने पहुंच गई रेस्क्यू टीम, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान, हमले में दो घायल

Crocodile Rescue Video :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतियां रावजी गांव में घुसे मगरमच्छ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते कई बार भगदड़ मच गई। वहीं, दूसरी ओर दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, जिसे बाद में गांधीसागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ा गया। स्थानीय लोगों की मानें तो इस पूरे हंगामे का कारण सूचना देने के पांच घंटे बाद मौके पर पहुंचे रेस्क्यू दल के पास सुरक्षा इंतजामों की कमी बताया जा रहा है। आरोप है कि, रेस्क्यू टीम बिना इंतजाम जैसे- के कारण मगरमच्छ बेकाबू हो गया और जैसे ही भागा तो गांव में भगदड़ की स्थित बन गई और कई ग्रामीण गिर गए।