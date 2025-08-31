Patrika LogoSwitch to English

नीमच

बिना रस्सी-पिंजरे के मगरमच्छ पकड़ने पहुंच गई रेस्क्यू टीम, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान, हमले में दो घायल

Crocodile Rescue Video : हनुमंतियां रावजी गांव में घुसे मगरमच्छ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते कई बार भगदड़ मच गई। वहीं, दूसरी ओर दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया।

नीमच

Aug 31, 2025

Crocodile Rescue Video
गांव में घुसा मगरमच्छ (Photo Source- Patrika)

Crocodile Rescue Video :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतियां रावजी गांव में घुसे मगरमच्छ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ जमकर उत्पात मचाया, जिसके चलते कई बार भगदड़ मच गई। वहीं, दूसरी ओर दो ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, जिसे बाद में गांधीसागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ा गया। स्थानीय लोगों की मानें तो इस पूरे हंगामे का कारण सूचना देने के पांच घंटे बाद मौके पर पहुंचे रेस्क्यू दल के पास सुरक्षा इंतजामों की कमी बताया जा रहा है। आरोप है कि, रेस्क्यू टीम बिना इंतजाम जैसे- के कारण मगरमच्छ बेकाबू हो गया और जैसे ही भागा तो गांव में भगदड़ की स्थित बन गई और कई ग्रामीण गिर गए।

नीमच जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। बारिश से नदियों का जलस्तर जलस्तर बढ़ने के कारण एक मगरमच्छ थड़ोली ग्राम पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में घुस गया। रविवार सुबह करीब 4 बजे मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम 5 घंटे बाद सुबह 9 बजे आई।

उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली, दाम घटाने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट
भोपाल
Electricity Rate In MP

टीम की लापरवाही में कई हुए घायल

टीम के पास न तो पिंजरा था और न ही रस्सी जैसी कोई सुरक्षा सामग्री। लापरवाहीपूर्वक रेस्क्यू के दौरान मगरमच्छ अचानक गांव की तरफ भागा। भगदड़ में कई लोग गिर गए। मगरमच्छ ने मोहनलाल पिता घीसालाल सुथार समेत दो ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुबह करीब 11 बजे काबू में किया गया और बाद में गांधीसागर जलाशय में छोड़ दिया गया। करीब 7 घंटे तक गांव में दहशत का माहौल रहा।

Published on:

31 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / बिना रस्सी-पिंजरे के मगरमच्छ पकड़ने पहुंच गई रेस्क्यू टीम, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान, हमले में दो घायल

