नीमच

MP का ये जिला बना ‘रोजगार का केंद्र’, 6147 करोड़ का आया निवेश, 20 हजार युवाओं को मिलेगी जॉब

MP News: नीमच जिले ने रिकॉर्ड 6147 करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति शुरू कर दी है। झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र अब युवाओं के लिए रोजगार और विकास का नया हब बन गया है।

2 min read

नीमच

image

Akash Dewani

Oct 13, 2025

employment hub jhanjharwada industrial area neemuch investment mp news

employment hub jhanjharwada industrial area neemuch investment (फोटो- MP info)

Employment Hub:नीमच जिला अब युवाओं के पलायन का केंद्र नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसरों का हब बन रहा है। जिले के झांझरवाड़ा औ‌द्योगिक क्षेत्र (jhanjharwada industrial area) ने बड़े पैमाने पर औ‌द्योगिक निवेश को आकर्षित किया है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी संभावना बनी हुई है। कपड़ा और परिधान निर्माण क्षेत्र नीमच में तेजी से उभर रहा है। (mp news)

टेक्सटाइल उद्योग के बड़े निवेश के आए प्रस्ताव

झांझरवाड़ा में टेक्सटाइल उद्‌द्योगों के बड़े निवेश का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, ग्राम मोरवन में एक और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रस्तावित है। शुरुआती जानकारी के अनुसार 600 करोड़ रुपए निवेश होना है, जिससे संभावित रोजगार 2,500 युवाओं को मिलेगा। कपड़ा और परिधान निर्माण क्षेत्र नीमच में तेजी से उभर रहा है। झांझरवाड़ा में टेक्सटाइल उ‌द्योगों के बड़े निवेश से यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, ग्राम मोरवन में एक और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रस्तावित है। (mp news)

बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास

उ‌द्योगों को विश्वस्तरीय आधार देने के लिए औ‌द्योगिक क्षेत्र में सड़कों, बिजली, पानी एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास भी तेज़ी से किया जा रहा है। औ‌द्योगिक निवेश के लिए कुल 451.148 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 135.34 हेक्टेयर भूमि औ‌द्योगिक केंद्र विकास निगम के अधीन मुख्य सड़कों के पास स्थित है और जल व विद्युत सुविधाओं से युक्त है। (mp news)

भविष्य की संभावनाएं

झांझरवाड़ा में अभी कुल भूखंडों में से 157 का आवंटन हो चुका है, जबकि केवल 22 उ‌द्योग ही संचालन में हैं। इसमें 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। आने वाले समय में 171 और उ‌द्योगों के स्थापित होना प्रस्तावित है, जिससे 20,000 से अधिक युवाओं को परोक्ष और सीधा रोजगार मिलने का अनुमान है। यह औ‌द्योगिक विकास नीमच जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे मध्य प्रदेश के एक प्रमुख औ‌द्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है।- चेतन्य काश्यप, मंत्री, मप्र शासन

आंकड़े एक नज़र में

  • स्थापित उ‌द्योग : 22
  • निवेश : 6147 करोड़
  • वर्तमान रोजगार : लगभग 4,543 युवा (केवल 12 त्न उ‌द्योगों के संचालन से 5,000 से अधिक को रोजगार)
  • कुल भूखंड : 193
  • आवंटित भूखंड : 157
  • प्रस्तावित नए उ‌द्योग : 171
  • संभावित अतिरिक्त रोजगार 20,000 से अधिक (परोक्ष और सीधा)
  • औ‌द्योगिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि: 451.145 हेक्टेयर

इन बड़ी कंपनियों का निवेश

गोल्डकस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड

निवेश: 3400 करोड़
रोजगार: 1700 लोग
उ‌द्योग: सीमेंट

स्वराज सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

निवेश: 400 करोड़
वर्तमान रोजगार : 400 स्थानीय युवा
अगले चरण का संभावित रोजगार: 300 और युवा
उ‌द्योग : कपड़ा व परिधान निर्माण

विश्वेश्वरैया डेनिम प्राइवेट लिमिटेड

निवेशः 135 करोड़
रोजगार : 500 युवा
उ‌द्योग : टेक्सटाइल

धानुका बायोटेक

निवेशः 300 करोड़
रोजगार 200 स्थानीय लोग
उ‌द्योग : एथेनॉल प्लांट

13 Oct 2025 03:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / MP का ये जिला बना 'रोजगार का केंद्र', 6147 करोड़ का आया निवेश, 20 हजार युवाओं को मिलेगी जॉब

