MP का ये जिला बना ‘रोजगार का केंद्र’, 6147 करोड़ का आया निवेश, 20 हजार युवाओं को मिलेगी जॉब

झांझरवाड़ा में अभी कुल भूखंडों में से 157 का आवंटन हो चुका है, जबकि केवल 22 उ‌द्योग ही संचालन में हैं। इसमें 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। आने वाले समय में 171 और उ‌द्योगों के स्थापित होना प्रस्तावित है, जिससे 20,000 से अधिक युवाओं को परोक्ष और सीधा रोजगार मिलने का अनुमान है। यह औ‌द्योगिक विकास नीमच जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसे मध्य प्रदेश के एक प्रमुख औ‌द्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर है।- चेतन्य काश्यप, मंत्री, मप्र शासन