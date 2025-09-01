7 हजार की रिश्वत लेते ‘कंप्यूटर ऑपरेटर’ रंगे हाथों पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी का एक और मामला सामने आया है। नीमच जिले के जीरन में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वत की राशि आरोपी के बेडरूम में पलंग के गद्दे के नीचे से बरामद हुए हैं।



दरअसल, शिकायतकर्ता भरत कुमार भट्ट ने बताया कि उसकी मां सागर बाई का 20 मई 2024 को स्वर्गवास हो गया था। उसने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। नगर परिषद में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा मृतक की दो लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने की एवज में 20 हजार रुपए मांगे गए थे।