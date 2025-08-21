TVS मैजिक चलाते हुए 800 कि.मी की धार्मिक यात्रा पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वीडियो वायरल

Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला सोहन बाई इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लगभग 70 साल से अधिक आयु की ये बुजुर्ग महिला अपनी टीवीएस मैजिक गाड़ी से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध 'रामदेवरा स्थान' के लिए निकली हैं।
यात्रा के दौरान बुजुर्ग महिला सोहन बाई ने बताया कि, यात्रा करते हुए उन्हें न तो पेट्रोल की चिंता है और न ही खाने-पीने की। वो बिना किसी व्यवस्था के इस यात्रा पर निकली हैं। क्योंकि उनकी आस्था है कि, रास्ते की हर व्यवस्था बाबा रामदेवरा पूरी करेंगे।
इस अनोखे विश्वास और हिम्मत के साथ सोहन बाई का सफर लोगों को खासा प्रेरित कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी श्रद्धा और साहस की सराहना कर रहे हैं।
सोहन बाई लंबे समय से मनासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जालीनेर गांव में रहकर दूध बेचने का काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। वो हर साल आस्था और विश्वास का उदाहरण पेश करते हुए अपने दो पहिया वाहन से बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए निकलती हैं।