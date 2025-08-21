TVS मैजिक चलाते हुए 800 कि.मी की धार्मिक यात्रा पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वीडियो वायरल

Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला सोहन बाई इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लगभग 70 साल से अधिक आयु की ये बुजुर्ग महिला अपनी टीवीएस मैजिक गाड़ी से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध 'रामदेवरा स्थान' के लिए निकली हैं।