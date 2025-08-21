Patrika LogoSwitch to English

नीमच

TVS मैजिक चलाते हुए 800 कि.मी की धार्मिक यात्रा पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वीडियो वायरल

Neemuch News : जिले की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला अनोखे सफर पर निकली हैं। टीवीएस मैजिक से नीमच से 800 किलोमीटर दूर राजस्थान में स्थित रामदेवरा जा रही हैं। खास बात ये हैं कि, इस दौरान न तो उन्होंने खुद के खाने-पीने की व्यवस्था की, न ही अपनी टीवीएस में भरवाने के लिए पेट्रोल की।

नीमच

Faiz Mubarak

Aug 21, 2025

Neemuch News
70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का कमाल (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला सोहन बाई इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लगभग 70 साल से अधिक आयु की ये बुजुर्ग महिला अपनी टीवीएस मैजिक गाड़ी से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध 'रामदेवरा स्थान' के लिए निकली हैं।

यात्रा के दौरान बुजुर्ग महिला सोहन बाई ने बताया कि, यात्रा करते हुए उन्हें न तो पेट्रोल की चिंता है और न ही खाने-पीने की। वो बिना किसी व्यवस्था के इस यात्रा पर निकली हैं। क्योंकि उनकी आस्था है कि, रास्ते की हर व्यवस्था बाबा रामदेवरा पूरी करेंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस अनोखे विश्वास और हिम्मत के साथ सोहन बाई का सफर लोगों को खासा प्रेरित कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी श्रद्धा और साहस की सराहना कर रहे हैं।

हर साल करती हैं यात्रा

सोहन बाई लंबे समय से मनासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जालीनेर गांव में रहकर दूध बेचने का काम करके अपना जीवन यापन करती हैं। वो हर साल आस्था और विश्वास का उदाहरण पेश करते हुए अपने दो पहिया वाहन से बाबा रामदेवरा दर्शन के लिए निकलती हैं।

Published on:

21 Aug 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / TVS मैजिक चलाते हुए 800 कि.मी की धार्मिक यात्रा पर निकली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, वीडियो वायरल

