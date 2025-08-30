एमपी में बारिश का कहर, नदी-नाले उफान पर, फसलें बर्बाद, पहाड़ी पर चढ़कर लोगों ने बचाई जान

Rain Wreak Havoc :मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरु हो गया है। कई क्षेत्रों में बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरु कर दिया है। बात करें नीमच जिले की तो यहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सबसे खराब हालात जावद जिले के जाट क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। यहां लगातार हो रही तेज बारिश न जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। श्रीपुरा तालाब का जलस्तर बढ़ने से वेस्ट वेयर चालू हो गए हैं, जिससे नदी-नाले उफान पर आ गए और घाटी के करीब 200 बीघा खेत पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे मक्का, मूंगफली और सोयाबीन की फसले बर्बाद हो गई हैं। आलम ये है कि, यहां जान बचाने के लिए कई ग्रामीणों को गांव से सटी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ा है।