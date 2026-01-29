29 जनवरी 2026,

गुरुवार

नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान 12 साल की मासूम को नोंचता रहा दरिंदा, पता चलने पर मच गया हड़कंप

Ghaziabad News: गणतंत्र दिवस पर गाजियाबाद की एक सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘भूतिया घर’ नाटक में हिस्सा ले रही 12 साल की बच्ची के साथ स्टाफ सदस्य ने कथित तौर पर दरिंदगी की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

2 min read
नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jan 29, 2026

12 year old girl was attacked man during a Republic Day function in Ghaziabad

प्रतीकात्म फोटो

Ghaziabad News: दिल्ली से गाजियाबाद जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। दरअसल, यहां के एक सोसाइटी में ‘भूतिया घर’ नामक नाटक हुआ था, जिसमें पीड़ित बच्ची और उसके भाई ने भाग लिया था। आरोप है कि इसी दौरान एक स्टाफ ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी का है। यहां पर रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 26 जनवरी के अवसर पर उसकी सोसाइटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सोसाइटी के सभी बच्चों ने भाग लिया था। इस दौरान 'भूतिया घर' नामक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इसी कार्यक्रम में महिला की 12 साल की बच्ची ने भाग लिया था। इसी कार्यक्रम के दौरान मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई।

बच्ची को नोंचता रहे आरोपी

पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में महिला का आरोप है कि 'भूतिया घर' नामक कार्यक्रम चल रहा था और भीतर मौजूद सोसाइटी के स्टाफ अजीत कुमार पासवान मौजूद था। वह बच्ची के पास गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। आरोप है कि बच्ची चिल्लाती रही लेकिन आरोपी उसके पार्ट को नोंचता रहा। बताया जा रहा है कि यातना झेलने के बाद बच्ची किसी तरह से वहां से बाहर निकली और पूरी घटना के बारे में बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

वहीं, इस घटना को लेकर एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर 27 जनवरी को आरोपी अजीत कुमार पासवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच भी की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

29 Jan 2026 04:06 pm

Published on:

29 Jan 2026 03:44 pm

