गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान 12 साल की मासूम को नोंचता रहा दरिंदा, पता चलने पर मच गया हड़कंप

वहीं, इस घटना को लेकर एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर 27 जनवरी को आरोपी अजीत कुमार पासवान के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच भी की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके।