नई दिल्ली

फिर उठा टोल वसूली के बावजूद बदहाल हाइवे का मुद्दा

-लोकसभा के प्रश्नकाल में सांसद बृजेंद्र ओला ने उठाया मामला -सडक़ परिवहन राज्य मंत्री टम्टा बोले: जयपुर-दिल्ली हाइवे का काम जून तक होगा पूरा -देशभर में पिछले साढ़े पांच साल में 2.77 लाख करोड़ की टोल वसूली नई दिल्ली। राजस्थान समेत देशभर में टोल वसूली के बावजूद बदहाल नेशनल हाइवे का मुद्दा एक बार फिर

2 min read
नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Jan 30, 2026

-लोकसभा के प्रश्नकाल में सांसद बृजेंद्र ओला ने उठाया मामला

-सडक़ परिवहन राज्य मंत्री टम्टा बोले: जयपुर-दिल्ली हाइवे का काम जून तक होगा पूरा

-देशभर में पिछले साढ़े पांच साल में 2.77 लाख करोड़ की टोल वसूली

नई दिल्ली। राजस्थान समेत देशभर में टोल वसूली के बावजूद बदहाल नेशनल हाइवे का मुद्दा एक बार फिर लोकसभा में गूंजा है। देशभर में टोल वसूली साल-दर-साल बढ़ रही है। पिछले साढ़े पांच साल में नेशनल हाइवे पर देशभर में करीब 2.77 लाख करोड़ रुपए की टोल वसूली हो चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेकॉर्ड 61 हजार 408 करोड़ रुपए की टोल वसूली हुई। जबकि चालू वर्ष में दिसंबर 2025 तक 50 हजार करोड़ रुपए की टोल वसूली हो चुकी है। राजस्थान के झुंझूनू से सांसद बृजेन्द्र ओला ने रेकॉर्ड टोल वसूली के बावजूद अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे की बदहाली पर सवाल उठाया। इसके जवाब में केन्द्रीय सडक़ परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि इस हाइवे का काम जून तक पूरा हो जाएगा।

दरअसल, संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में बदहाल नेशनल हाइवे का मामला उठाते हुए ओला ने कहा कि अकेले राजस्थान में पिछले पांच साल में 29 हजार 700 करोड़ रुपए टोल के वसूले गए हैं। जबकि टोल रोड्स की हालत दयनीय है। अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे 48 इसका बड़ा उदाहरण है। ओला ने कहा कि इस हाइवे पर देश में सबसे ज्यादा टोल आया है। करीब आठ साल पहले नितिन गडकरी ने हाइवे का निरीक्षण कर इसे एक साल में तैयार करने का वादा किया था। इसके बावजूद यह आज तक अधूरा है। वहीं फतेहपुर के नेशनल हाइवे 52 पर पिछले दिनों हादसे में 7 लोगों की जान गई। जहां एंबुलेंस की सुविधा दो घंटे तक नहीं मिली। ओला ने सवाल किया कि टोल रोड्स पर एंबुलेंस, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं। इसके जवाब में केन्द्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे का निर्माण जून तक पूरा हो जाएगा। वहीं टोल प्लाजा पर ही एंबुलेंस उपलब्ध होती है।

फैक्ट फाइल

  • देशभर में कुल टोल नाके-1144
  • राजस्थान में कुल टोल नाके-174

देश में ऐसे बढ़ता चला गया टोल वसूली का आंकड़ा

वित्तीय वर्षटोल वसूली करोड़ रुपए
2020-21 27926.67
2021-22 33928.66
2022-23 48032.40
2023-24 55882.12
2024-25 61408.15
2025-26 50195.02

(दिसंबर तक)

Updated on:

30 Jan 2026 11:47 am

Published on:

30 Jan 2026 11:46 am

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रांस-यमुना क्षेत्र के विकास को मिले 728 करोड़, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलीं बजट की नहीं होगी कमी

Delhi News
नई दिल्ली

बारामती प्लेन हादसा; डोली उठने से ठीक पहले उठी कैप्टन शांभवी की अर्थी, को-पायलट की मौत से परिजनों के टूटे सपने

baramati plane crash captain shambhavi pathak death before her marriage
नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस कमांडो हत्याकांड में नया खुलासा! चार माह की गर्भवती काजल जानती थी पति का खौफनाक राज!

Delhi Police kamando kajal
नई दिल्ली

बिरला की नई पहल: लोकसभा में प्रश्नकाल के सभी 20 सवालों के मौखिक उत्तर दिलाने का प्रयास

नई दिल्ली

UP Cabinet Decision: क्या नोएडा बनेगा महानगर निगम ? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला! जानिए क्या हुआ

UP News
नई दिल्ली
