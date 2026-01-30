फिर उठा टोल वसूली के बावजूद बदहाल हाइवे का मुद्दा

दरअसल, संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में बदहाल नेशनल हाइवे का मामला उठाते हुए ओला ने कहा कि अकेले राजस्थान में पिछले पांच साल में 29 हजार 700 करोड़ रुपए टोल के वसूले गए हैं। जबकि टोल रोड्स की हालत दयनीय है। अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे 48 इसका बड़ा उदाहरण है। ओला ने कहा कि इस हाइवे पर देश में सबसे ज्यादा टोल आया है। करीब आठ साल पहले नितिन गडकरी ने हाइवे का निरीक्षण कर इसे एक साल में तैयार करने का वादा किया था। इसके बावजूद यह आज तक अधूरा है। वहीं फतेहपुर के नेशनल हाइवे 52 पर पिछले दिनों हादसे में 7 लोगों की जान गई। जहां एंबुलेंस की सुविधा दो घंटे तक नहीं मिली। ओला ने सवाल किया कि टोल रोड्स पर एंबुलेंस, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं। इसके जवाब में केन्द्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे का निर्माण जून तक पूरा हो जाएगा। वहीं टोल प्लाजा पर ही एंबुलेंस उपलब्ध होती है।