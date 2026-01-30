फिर उठा टोल वसूली के बावजूद बदहाल हाइवे का मुद्दा

नई दिल्ली। राजस्थान समेत देशभर में टोल वसूली के बावजूद बदहाल नेशनल हाइवे का मुद्दा एक बार फिर लोकसभा में गूंजा है। देशभर में टोल वसूली साल-दर-साल बढ़ रही है। पिछले साढ़े पांच साल में नेशनल हाइवे पर देशभर में करीब 2.77 लाख करोड़ रुपए की टोल वसूली हो चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेकॉर्ड 61 हजार 408 करोड़ रुपए की टोल वसूली हुई। जबकि चालू वर्ष में दिसंबर 2025 तक 50 हजार करोड़ रुपए की टोल वसूली हो चुकी है। राजस्थान के झुंझूनू से सांसद बृजेन्द्र ओला ने रेकॉर्ड टोल वसूली के बावजूद अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे की बदहाली पर सवाल उठाया। इसके जवाब में केन्द्रीय सडक़ परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि इस हाइवे का काम जून तक पूरा हो जाएगा।
दरअसल, संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा में बदहाल नेशनल हाइवे का मामला उठाते हुए ओला ने कहा कि अकेले राजस्थान में पिछले पांच साल में 29 हजार 700 करोड़ रुपए टोल के वसूले गए हैं। जबकि टोल रोड्स की हालत दयनीय है। अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे 48 इसका बड़ा उदाहरण है। ओला ने कहा कि इस हाइवे पर देश में सबसे ज्यादा टोल आया है। करीब आठ साल पहले नितिन गडकरी ने हाइवे का निरीक्षण कर इसे एक साल में तैयार करने का वादा किया था। इसके बावजूद यह आज तक अधूरा है। वहीं फतेहपुर के नेशनल हाइवे 52 पर पिछले दिनों हादसे में 7 लोगों की जान गई। जहां एंबुलेंस की सुविधा दो घंटे तक नहीं मिली। ओला ने सवाल किया कि टोल रोड्स पर एंबुलेंस, टेलीफोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं। इसके जवाब में केन्द्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि अजमेर-जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे का निर्माण जून तक पूरा हो जाएगा। वहीं टोल प्लाजा पर ही एंबुलेंस उपलब्ध होती है।
|वित्तीय वर्ष
|टोल वसूली करोड़ रुपए
|2020-21
|27926.67
|2021-22
|33928.66
|2022-23
|48032.40
|2023-24
|55882.12
|2024-25
|61408.15
|2025-26
|50195.02
(दिसंबर तक)
