बारामती प्लेन हादसा; डोली उठने से ठीक पहले उठी कैप्टन शांभवी की अर्थी, को-पायलट की मौत से परिजनों के टूटे सपने

Baramati Plane Crash: महाराष्ट्र के बारामती विमान हादसे में कैप्टन शांभवी की मौत से उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है। शांभवी से संबंधित घर में बहुत सारे सपने संजोए गए थे, लेकिन अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे ने उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया। जिन दिनों में घर में खुशियां आने वाली थीं, शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली थी, वहां अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि जिस विमान के क्रैश होने की घटना सामने आई है, उसमें शांभवी फर्स्ट ऑफिसर के रूप में ड्यूटी पर थीं। बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की जान चली गई।