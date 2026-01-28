उन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया…अजित पवार ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर किया था आखिरी पोस्ट

बताया जा रहा है कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय अजित पवार का चार्टर्ड विमान हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर उतरते समय विमान में आग लग गई और वह जलने लगा। इस हादसे में विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना उस समय हुई, जब वह पुणे में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद के चुनावों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में अजित पवार को गंभीर चोटें आईं थीं, जिस वजह से वह बच नहीं सके। इस दुर्घटना से कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी।