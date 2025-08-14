Patrika LogoSwitch to English

नई दिल्ली

प्रवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें…दिल्ली की मुख्यमंत्री को AAP नेता आतिशी ने लिखा पत्र, जानें वजह

Heavy Rain in Delhi: गुरुवार को दिल्ली में भारी बारिश के दौरान एक पेड़ चलते वाहनों पर गिर पड़ा। इसमें बाइक सवार पिता-पुत्री पेड़ की चपेट में आ गए। इसपर भड़कीं आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है।

नई दिल्ली

Vishnu Bajpai

Aug 14, 2025

AAP leader Atishi wrote letter CM Rekha Gupta dismiss Pravesh Verma heavy rain in Delhi accident
दिल्ली में भारी बारिश के दौरान पेड़ के नीचे दबे पिता-पुत्री पर गरमाई सियासत।

Heavy Rain in Delhi: दिल्ली में गुरुवार को भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधायक आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। आतिशी ने कहा "हंसराज सेठी मार्ग पर बरसात में पेड़ गिरने से आज एक पिता की मौत हो गई। जबकि बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस बरसात में भाजपा की नाकामी की वजह से कई दिल्ली वाले अपनी जान गवां चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को तुरंत प्रभाव से PWD मंत्री प्रवेश वर्मा जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए।"

आतिशी ने बारिश में हादसे का BJP को ठहराया जिम्मेदार

आतिशी ने आगे कहा "भाजपा की 4 इंजन सरकार की नाकामी आज दिल्लीवालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में बारिश को लेकर कोई तैयारियां नहीं की गईं। इसी का परिणाम है कि बरसात में हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक चालक की मृत्यु हो गई। लोगों की जान से खिलवाड़ के लिए, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए!" दरअसल, दिल्ली में बुधवार देर रात से शुरू हुई भारी बारिश गुरुवार सुबह तक लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जगह-जगह जलभराव होने से नौकरी पेशा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच गुरुवार सुबह बाइक से जा रहे पिता-पुत्री पर अचानक एक पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि इस पेड़ की चपेट में एक कार भी आई है। हालांकि कार में हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था।

यह हादसा, दिल्ली के हंसराज सेठी मार्ग पर स्थित पारस चौक के पास एचडीएफसी बैंक के सामने हुआ है। सुबह करीब पौने दस बजे सड़क किनारे खड़ा नीम का पेड़ भारी बारिश के दौरान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय मौके पर काफी चहल-पहल थी। तेज आवाज के साथ पेड़ गिरा तो लोग इधर-उधर भागने लगे। हालांकि बाइक सवार 50 साल के सुधीर कुमार और उनकी 22 साल की बेटी प्रिया पेड़ की चपेट में आ गए। स्‍थानीय लोगों ने जेसीबी बुलाकर बचाव कार्य शुरू कराया। पिता-पुत्री को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। जहां सुधीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि प्रिया जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। हालांकि मौत की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने इसका दावा किया है।

दिल्ली में घंटों भारी बारिश ने फिर बिगाड़े हालात

दूसरी ओर गुरुवार को कई घंटे भारी बारिश से दिल्ली की यातायात व्यवस्‍था एक बार फिर चौपट हो गई। कई जगह जलभराव होने से नौकरी पेशा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने लेटेस्ट पूर्वानुमान में दिल्ली के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। इसके अनुसार, गुरुवार को रिंग रोड, दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से, मध्य और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाली कई सड़कें जलमग्न हो गईं। इससे नौकरी पेशा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

