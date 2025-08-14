प्रवेश वर्मा को तुरंत बर्खास्त करें…दिल्ली की मुख्यमंत्री को AAP नेता आतिशी ने लिखा पत्र, जानें वजह

आतिशी ने आगे कहा "भाजपा की 4 इंजन सरकार की नाकामी आज दिल्लीवालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में बारिश को लेकर कोई तैयारियां नहीं की गईं। इसी का परिणाम है कि बरसात में हंसराज सेठी मार्ग पर पेड़ गिरने से एक बाइक चालक की मृत्यु हो गई। लोगों की जान से खिलवाड़ के लिए, PWD मंत्री प्रवेश वर्मा को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए!" दरअसल, दिल्ली में बुधवार देर रात से शुरू हुई भारी बारिश गुरुवार सुबह तक लोगों के लिए मुसीबत बन गई। जगह-जगह जलभराव होने से नौकरी पेशा लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी बीच गुरुवार सुबह बाइक से जा रहे पिता-पुत्री पर अचानक एक पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि इस पेड़ की चपेट में एक कार भी आई है। हालांकि कार में हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था।