‘PM मोदी केजरीवाल से माफी मांगें’, दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट के बाद AAP नेता संजय सिंह का हमला

कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक नजर आए। फैसले के तुरंत बाद जब वह मीडिया के सामने आए, तो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके और कैमरों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बीते लंबे समय से उन्हें 'शराब घोटाले' के नाम पर बदनाम किया जा रहा था, लेकिन अदालत के फैसले ने उन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने भावुक स्वर में कहा कि वह शुरू से ही यह कहते आए हैं कि अंत में सच की ही जीत होती है और आज अदालत के फैसले ने उसी बात को साबित कर दिया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इस कठिन दौर में भगवान ने उनका साथ दिया और आज उन्हें सच्चाई के आधार पर राहत मिली है।