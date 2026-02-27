27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘PM मोदी केजरीवाल से माफी मांगें’, दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट के बाद AAP नेता संजय सिंह का हमला

Delhi liquor policy: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत AAP के 23 नेताओं को बरी कर दिया। फैसले के बाद सियासत गरमा गई, केजरीवाल भावुक दिखे और संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी से माफी की मांग की।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 27, 2026

AAP leader Sanjay Singh attacks BJP after clean chit in Delhi liquor scam

Delhi liquor policy: दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक नजर आए। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए तंज किया कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से माफी मांगेंगे।

आपको बता दें कि शराब घोटाले में कोर्ट का फैसला आने के बाद से संजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह सरकार और भाजपा के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, उन्होंने कहा है कि देश में तानाशाही का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान पीएम ने सबसे ईमानदार नेताओं केजरीवाल और सिसोदिया के ऊपर झूठा आरोप लगाया। हमारे नेताओं को बदनाम किया गया, उनके परिवारों को परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है।

मीडिया के सामने रो पड़े केजरीवाल

कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक नजर आए। फैसले के तुरंत बाद जब वह मीडिया के सामने आए, तो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके और कैमरों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बीते लंबे समय से उन्हें 'शराब घोटाले' के नाम पर बदनाम किया जा रहा था, लेकिन अदालत के फैसले ने उन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने भावुक स्वर में कहा कि वह शुरू से ही यह कहते आए हैं कि अंत में सच की ही जीत होती है और आज अदालत के फैसले ने उसी बात को साबित कर दिया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इस कठिन दौर में भगवान ने उनका साथ दिया और आज उन्हें सच्चाई के आधार पर राहत मिली है।

राहत के बाद भी कानूनी चुनौती बरकरार

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भले ही बड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी कानूनी परेशानियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अदालत के इस फैसले के खिलाफ CBI के हाई हाईकोर्ट जाने की तैयारी से संकेत मिलता है कि मामला आगे भी लंबा खिंच सकता है। जांच एजेंसी का कहना है कि वह निचली अदालत के आदेश से संतुष्ट नहीं है और फैसले का गहन अध्ययन करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। ऐसे में फिलहाल मिली राहत के बावजूद इस केस में कानूनी लड़ाई अभी जारी रहने की संभावना बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली शराब नीति केस: राहत के बाद भी संकट, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी CBI
नई दिल्ली
CBI to approach High Court in Kejriwal Manish Sisodia Delhi liquor policy case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अरविंद केजरीवाल

Delhi News

political

political news

politics

Published on:

27 Feb 2026 02:35 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘PM मोदी केजरीवाल से माफी मांगें’, दिल्ली शराब घोटाले में क्लीन चिट के बाद AAP नेता संजय सिंह का हमला

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

NCR से फरार इन बदमाशों पर रातों रात बढ़ाया गया इनाम, जानिए कौन हैं ये कुख्यात

up police
नई दिल्ली

सीट के लिए आपस में भिड़ी महिलाएं, पटक-पटक कर मारा, झगड़े का Video वायरल

राष्ट्रीय

NCERT Book Row: ‘बीमारी छिपाएंगे तो बढ़ेगी, किताब में कुछ गलत नहीं’

ncert judiciary corruption controversy, NCERT
राष्ट्रीय

आधी रात JNU में टकराव! छात्र-पुलिस आमने-सामने, 51 हिरासत में, 25 पुलिसकर्मी घायल

jnu long march clash police sho injured vc protest
नई दिल्ली

श्रीगंगानगर और लालगढ़ में 314 करोड़ से विकसित होंगी आधुनिक मेंटेनेंस रेल सुविधाएं

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.