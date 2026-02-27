27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

आधी रात JNU में टकराव! छात्र–पुलिस आमने-सामने, 51 हिरासत में, 25 पुलिसकर्मी घायल

JNU Protest: कुलगुरु के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जेएनयू छात्र संघ ने आज शिक्षा मंत्रालय तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस कदम के बाद कैंपस के मुख्य गेट पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बाहरी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है, जिससे पूरे इलाके में गहमागहमी बनी हुई है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Feb 27, 2026

jnu long march clash police sho injured vc protest

JNU Protestदिल्ली के JNU प्रशासन ने साफ किया कि परिसर के बाहर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और छात्रों को अपना मार्च कैंपस के भीतर ही रखने के निर्देश दिए गए। हालांकि, छात्र इस आदेश को मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जबरन बाहर निकलने की कोशिश की। इसके चलते मुख्य गेट पर छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही, जिसमें 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वहीं, इस झड़प में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।

कैंपस के गेट पर जैसे ही पुलिस ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, शांतिपूर्ण मार्च हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर बल प्रयोग और मारपीट की, वहीं दूसरी ओर उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पत्थर, डंडे, बैनर और जूते बरसाने शुरू कर दिए। इस हमले में किशनगढ़ एसएचओ SHO सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

बैरिकेड हटाकर बाहर जाने की कोशिश

जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका के बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नितीश कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही समर्थकों के साथ इन छात्र नेताओं ने बैरिकेड हटाकर मुख्य गेट पार किया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। अब तक लगभग 50 छात्रों को हिरासत में लिया जा चुका है। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त DCP अमित गोयल के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के बावजूद दोपहर करीब 3:20 बजे लगभग 500 छात्र जबरन मुख्य गेट से बाहर निकल आए और मार्च शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

सुरक्षा बल पर बैनर, डंडे और जूते फेंके

पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया और कुछ छात्रों ने सुरक्षा बल पर बैनर, डंडे और जूते फेंके। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और दांत से काटा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और जांच की जा रही है।

कुलगुरु के बयान के विरोध में था मार्च ( JNU Protest )

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनका मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन बिना वर्दी के मौजूद अज्ञात लोगों ने छात्रों को घसीटकर हिरासत में लिया। छात्र नेताओं का दावा है कि सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने परिसर की ऐसी घेराबंदी की थी कि किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। इस खींचतान में एक छात्र के हाथ में गंभीर चोट आई है, वहीं हिरासत के दौरान एक छात्रा पुलिस बस के भीतर ही बेहोश हो गई। गौरतलब है कि छात्र संघ कुलगुरु शांतिश्री डी. पंडित के कथित जातिसूचक बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने शिक्षा मंत्रालय जा रहा था।

उचित नहीं है यूजीसी लागू करने की मांग: जेएनयू

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रसंघ ने यूजीसी नियम लागू करने की मांग फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्थगन आदेश दे चुका है। कुलपति या रजिस्ट्रार के पास इन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन के अनुसार छात्रों के निष्कासन का मूल कारण परिसर में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा की घटनाएं हैं, जिनकी जांच प्राक्टोरियल प्रक्रिया से की गई। यह अत्यंत निंदनीय है कि हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक महिला ओबीसी कुलगुरु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

शिमला में पुलिस vs पुलिस: BNSS के नए नियमों की उड़ी धज्जियां, क्या दिल्ली पुलिस ने पार की लक्ष्मण रेखा?
नई दिल्ली
bnss interstate arrest rules delhi shimla police dispute

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

27 Feb 2026 01:39 pm

Published on:

27 Feb 2026 01:35 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / आधी रात JNU में टकराव! छात्र–पुलिस आमने-सामने, 51 हिरासत में, 25 पुलिसकर्मी घायल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर और लालगढ़ में 314 करोड़ से विकसित होंगी आधुनिक मेंटेनेंस रेल सुविधाएं

नई दिल्ली

दिल्ली शराब नीति केस: राहत के बाद भी संकट, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी CBI

CBI to approach High Court in Kejriwal Manish Sisodia Delhi liquor policy case
नई दिल्ली

पावर पिल्स ने ले ली दूल्हे की जान! होटल के कमरे में प्रेमिका के सामने तड़प-तड़प कर तोड़ा दम…शादी की तैयारियों के बीच घर में मातम

gurugram hotel man death power pills heart attack son wedding
नई दिल्ली

‘मैं भ्रष्ट नहीं हूं’, कोर्ट से बरी होने के बाद रोते हुए बोले केजरीवाल…दिल्ली शराब नीति घोटाले में मिली राहत

Kejriwal said he received relief in the Delhi liquor policy scam
नई दिल्ली

‘बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते’, शराब नीति घोटाले में केजरीवाल-मनीष सिसोदिया बरी

Arvind Kejriwal and Manish Sisodia
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.