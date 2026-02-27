आधी रात JNU में टकराव! छात्र–पुलिस आमने-सामने, 51 हिरासत में, 25 पुलिसकर्मी घायल

जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका के बाबू, महासचिव सुनील यादव, संयुक्त सचिव दानिश अली और पूर्व अध्यक्ष नितीश कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही समर्थकों के साथ इन छात्र नेताओं ने बैरिकेड हटाकर मुख्य गेट पार किया, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। अब तक लगभग 50 छात्रों को हिरासत में लिया जा चुका है। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त DCP अमित गोयल के अनुसार, प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के बावजूद दोपहर करीब 3:20 बजे लगभग 500 छात्र जबरन मुख्य गेट से बाहर निकल आए और मार्च शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।