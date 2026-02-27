श्रीगंगानगर और लालगढ़ में 314 करोड़ से विकसित होंगी आधुनिक मेंटेनेंस रेल सुविधाएं

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंजूरी को रेलवे को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बताया है। इस तरह के निवेश से देश में आधुनिक, तेज़ और उच्च क्षमता वाला रेलवे नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिससे यात्रियों और उद्योग दोनों को फायदा होगा। राजस्थान के अलावा केरल में 21.10 किलोमीटर लंबे तुरावुरमरारीकुलम खंड को 450.59 करोड़ की लागत से डबल लाइन करने की मंज़ूरी दी है। वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल इलाके में परिचालन समस्याओं को दूर करने के लिए 107.10 करोड़ रुपए की लागत से 4.75 किमी लंबी कालीपहाड़ी बाईपास लाइन बनाने की भी मंज़ूरी दी है।