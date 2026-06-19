‘अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी है,’ विपक्ष में टूट पर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला

Sanjay Singh on BJP: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना (UBT) में हुई बड़ी राजनीतिक टूट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने विपक्षी पार्टियों में तोड़फोड़ पर तंज कसते हुए कहा, 'अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का ही बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया है।' यह पहली बार नहीं है जब संजय सिंह ने इस कड़े जुमले का इस्तेमाल किया है, लेकिन हाल ही में टीएमसी और उद्धव गुट के सांसदों द्वारा पाला बदलने के बाद उनका यह बयान देश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है।