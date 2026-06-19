गुरुग्राम में बुजुर्ग की हत्या के बाद शव को जलाया, उंगली से अंगूठी निकालकर बेच दी; 3 आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बलराम की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को गांव के पीछे एक सुनसान जगह पर ले जाकर जला दिया था। पुलिस ने लगातार जांच, पूछताछ और सबूत जुटाने का काम जारी रखा। इसी दौरान मिले सुरागों के आधार पर शुक्रवार को बीकानेर टी-प्वाइंट के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विशेष तोमर, मिथुन और संदीप के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में तीनों ने हत्या और शव जलाने की पूरी वारदात का खुलासा कर दिया।