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‘एक ही बार में नानी याद आ जाती है,’ NEET परीक्षार्थियों को केजरीवाल का संदेश, बोले- तनाव छोड़ो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो

Arvind Kejriwal NEET Message: नीट पुनर्परीक्षा से पहले अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा देना आसान नहीं है, लेकिन घबराने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और शांत मन से परीक्षा दें।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jun 19, 2026

kejriwal neet motivation

NEET परीक्षार्थियों को केजरीवाल का संदेश, फोटो सोर्स- IANS

Arvind Kejriwal NEET Students Motivation: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि NEET की परीक्षा दो बार देना कोई मजाक नहीं है। एक बार परीक्षा देने में ही नानी याद आ जाती है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और बिल्कुल शांत मन से परीक्षा दीजिए।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'Hello Bachchon! All the best for your NEET exam, सारा तनाव अब एक तरफ रख दो। । You’ve got this, केजरीवाल ने छात्रों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि मेहनत और तैयारी पर विश्वास रखें तथा बिना दबाव के परीक्षा दें।

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Arvind kejriwal News

Updated on:

19 Jun 2026 12:36 pm

Published on:

19 Jun 2026 12:33 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘एक ही बार में नानी याद आ जाती है,’ NEET परीक्षार्थियों को केजरीवाल का संदेश, बोले- तनाव छोड़ो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो

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