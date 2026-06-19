‘एक ही बार में नानी याद आ जाती है,’ NEET परीक्षार्थियों को केजरीवाल का संदेश, बोले- तनाव छोड़ो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो

Arvind Kejriwal NEET Students Motivation: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि NEET की परीक्षा दो बार देना कोई मजाक नहीं है। एक बार परीक्षा देने में ही नानी याद आ जाती है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और बिल्कुल शांत मन से परीक्षा दीजिए।