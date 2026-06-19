दिल्ली में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों की फीस होगी दोगुनी, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

Delhi Parking Fee Hike: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के फैसले के अनुसार अब 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लुटियंस दिल्ली के सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना देना होगा। यह कदम GRAP के दूसरे चरण के तहत उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि महंगी पार्किंग से लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।