मुंबई से दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके, CJP ने कहा- ‘कुछ बड़ा होने वाला है’

बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अभिजीत दीपके केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस देश में तिरंगा फहराना अपराध है? दिपके ने दावा किया कि अशुतोष और सौरव को पांच दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया, क्योंकि उन्होंने जंतर-मंतर पर जाकर तिरंगा फहराया था। अभिजीत दिपके ने इस कार्रवाई की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से करते हुए कहा कि उस समय सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा समय में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है।