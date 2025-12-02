कोर्ट पर बेवजह बोझ न बनें, पहले खुद पहल करें…अभिनेता अजय देवगन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने अजय देवगन की उन सभी तस्वीरों पर एकतरफा अंतरिम रोक लगा दी गई है, जिन्हें एक्टर की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया था। हालांकि कोर्ट ने आदेश के साथ-साथ यह भी कहा कि यूजर्स सूचना एवं तकनीक अधिनियम के अनुसार गलत कंटेंट हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म को रिपोर्ट कर सकता है। इसीलिए ऐसे ममालों में यूजर्स को पहले उसी सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आगे से कोई भी व्यक्ति बिना आईटी नियमों का पालन किए सीधे कोर्ट आएगा तो उसे अंतरिम आदेश या रोक का आदेश नहीं मिलेगा।