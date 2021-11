विवादित बयान देकर बुरी तरह फंस गया ये Actor, सामने आया Video

फिल्म अभिनेता और कॉमेडियन वीर दास अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्हे अपने दिए बयानों के चलते आलोचना का सामना करना पड़ा है।

अब एक बार फिर वह भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर दिए एक बयान के चलते सुर्खियों में हैं। इतना ही नहीं उन पर देश का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। जिसके बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई में एक पोस्ट लिखा है।

दरअसल वीर दास इन दिनों अमेरिका में हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 'आई कम फ्रॉम टू इंडियाज' नाम से एक वीडियो अपलोड किया था। यह वीडियो जॉन एफ कैनेडी सेंटर, वॉशिंगटन डीसी में उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस का था। इस छह मिनट के वीडियो में वीर दास ने देश के लोगों के दोहरे चरित्र पर बात की है। जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी, दुष्कर्म की घटनाओं और हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर किसान प्रदर्शन जैसे मुद्दों को अपनी कॉमेडी का हिस्सा बनाया, लेकिन ये वीडियो सामने आते ही उन्हें सोशल मीडिया पर उनके लिए ट्रोल किया जा रहा है।

You come from an India, @VirDas, where you make a living by insulting your own nation!!



You come from an India, that allows your disgusting, derogative nonsense to pass off as freedom of speech!!



You come from an India, that has tolerated your slander for way to long!!#Shame pic.twitter.com/YGRfDqQknj