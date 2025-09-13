 मंत्रियों की नौकरी लेने लगा एआइ, अल्बानिया में मंत्री बनाया

नई दिल्ली. अब तक एआइ से आम पेशेवरों की नौकरी जाने की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब एआइ मंत्रियों की नौकरी पर लेने लगा है। ऐसा पहला मामला अल्बानिया से सामने आया है। प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपनी नई कैबिनेट में एक डिजिटल बोट को मंत्री के रूप में शामिल किया है। इसका नाम है दीएला, जिसका मतलब है 'सूरजÓ। रामा का दावा है कि यह सूरज भ्रष्टाचार की अंधेरी गलियों को रोशन कर लालफीताशाही से मुक्त करेगा। इसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सार्वजनिक खरीद) का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री रामा ने बताया कि दीएला जनवरी से राज्य के ई-अल्बानिया पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को सलाह दे रहा है। रामा ने कहा, दीएला शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हैं, लेकिन वह अल्बानिया को पब्लिक टेंडर भ्रष्टाचार से 100त्न मुक्त होने वाला पहला देश बनाने में मदद करेंगे। राजधानी तिराना में सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में लगातार अपनी चौथी सरकार की घोषणा करते हुए रामा ने कहा कि ई-अल्बानिया पोर्टल पर पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक पहने हुए दिएला अब 'सार्वजनिक खरीद के सेवकÓ बनेंगे।