बारामती में लैंडिंग के दौरान कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? जानिए पूरी घटना

हादसे की तेज आवाज सुनते ही सबसे पहले आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस और प्रशासन को इस दुर्घटना की खबर दी। सूचना मिलते ही बड़े अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियां और राहत टीम मौके पर पहुंची। आते ही बचाव के प्रयास किए और विमान में सवार सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। मौके पर इस दौरान बहुत ज्यादा अफरा-तफरी वाला माहौल रहा। फिलहाल इस हादसे के पीछे के कारणों की पक्की जानकारी सामने आनी बाकी है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बिगड़े मौसम के अलावा भी विमान में कोई तकनीकी खराबी थी क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस घटना को लेकर अभी बहुत सारे सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं और इस वजह से सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है।