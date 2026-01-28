बारामती में लैंडिंग के दौरान कैसे क्रैश हुआ अजित पवार का विमान? जानिए पूरी घटना

बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ अजित पवार का प्लेन
Ajit Pawar Plane Crash: बुधवार सुबह महाराष्ट्र की राजनीति में एक भयंकर हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार जिस विमान में सफर कर रहे थे, वह विमान बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। जैसे ही इस हादसे की सूचना सामने आई, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद सबके मन में यह सवाल है कि किस वजह से विमान क्रैश हुआ और उस समय हालात क्या रहे होंगे? यह घटना पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार, अजित पवार मुंबई से अपने घर बारामती जा रहे थे। वहां उनको जिला पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। इस वजह से उनका बारामती जाना पहले से तय था। विमान में अजित पवार समेत पांच लोग मौजूद थे। शुरुआत में विमान में स्थिति बिल्कुल सामान्य थी और किसी तरह की परेशानी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही विमान बारामती के पास पहुंचा, हालात धीरे-धीरे बदलने लगे। मौसम और परिस्थितियों की वजह से उड़ान मुश्किल होती चली गई और स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई।
बताया जा रहा है कि उड़ाने के दौरान बिगड़ते मौसम की वजह से मुश्किलें बढ़ीं। उस आसमान में बादल छा जाने और विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से पायलट के लिए विमान को संभाल पाना मुश्किल हो गया। हालात को देखते हुए पायलट ने विमान को आपात स्थिति में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान यह हादसा हो गया और विमान क्रैश हो गया।
हादसे की तेज आवाज सुनते ही सबसे पहले आसपास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस और प्रशासन को इस दुर्घटना की खबर दी। सूचना मिलते ही बड़े अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियां और राहत टीम मौके पर पहुंची। आते ही बचाव के प्रयास किए और विमान में सवार सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। मौके पर इस दौरान बहुत ज्यादा अफरा-तफरी वाला माहौल रहा। फिलहाल इस हादसे के पीछे के कारणों की पक्की जानकारी सामने आनी बाकी है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि बिगड़े मौसम के अलावा भी विमान में कोई तकनीकी खराबी थी क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इस घटना को लेकर अभी बहुत सारे सवालों के जवाब सामने नहीं आए हैं और इस वजह से सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है।
जिस विमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सफर कर रहे थे, वह दुनिया भर में काफी चर्चित मॉडल है। आपको बता दें कि इस विमान से अब तक 200 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं और कंपनी ने 2021 से ही इसका निर्माण भी बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अजित पवार इस विमान को इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह यह है कि यह विमान चार्टर्ड कैटेगरी में टॉप माना जाता है। इसकी रफ्तार तेज है, ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता ज्यादा है और सीटिंग प्लान भी आरामदायक है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगभग 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और कुछ ही मिनटों में काफी ऊंचाई पकड़ लेता है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग