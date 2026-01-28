केरल: गठबंधनों की बिछी बिसात, ध्रुवीकरण की तैयारी

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार दूसरे कार्यकाल में है। केरल की राजनीति में यह अपवाद ही रहा है कि कोई गठबंधन लगातार दो बार सत्ता में लौटे। हालांकि एलडीएफ सरकार ने बाढ़, कोरोना और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक सख्ती और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन सत्ता विरोधी माहौल, भ्रष्टाचार के आरोप और आंतरिक असंतोष उसके लिए बड़ी बाधा बन सकते हैं। सीपीएम के लिए यह चुनाव महज़ एक राज्य की सत्ता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का भी सवाल है। यही वजह है कि केरल में कांग्रेस के परंपरागत जनाधार रहे बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में माकपा ने घुसपैठ की रणनीति बनाई है। इसके तहतसीपीएम के कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि यदि यूडीएफ चुनाव जीतती है तो मुस्लिम लीग प्रभावी रूप से राज्य का संचालन करेगी। खुद मुख्यमंत्री विजयन भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमात-ए-इस्लामी का समर्थन लेने का आरोप लगा चुके हैं।