28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

केरल: गठबंधनों की बिछी बिसात, ध्रुवीकरण की तैयारी

-भाजपा के बढ़ते जनाधार से तीन मोर्चों में सियासी संग्राम के आसार -आखिरी किला बचाने के लिए सीपीएम भी चल रही हिंदुत्व कार्ड शादाब अहमद नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव की परंपरागत तौर पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच घूमने वाली सियासत अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ती दिख [&hellip;]

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Jan 28, 2026

-भाजपा के बढ़ते जनाधार से तीन मोर्चों में सियासी संग्राम के आसार

-आखिरी किला बचाने के लिए सीपीएम भी चल रही हिंदुत्व कार्ड

शादाब अहमद

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव की परंपरागत तौर पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के बीच घूमने वाली सियासत अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ती दिख रही है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार खुद को एक मज़बूत तीसरे विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में सत्ताधारी सीपीएम के सामने न केवल सत्ता में वापसी, बल्कि देश में अपना एकमात्र शासित राज्य बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इसके लिए सीपीएम ने भाजपा की राह पर चलते हुए हिंदुत्व कार्ड चल कर ध्रुवीकरण की सियासत को आगे बढ़ा दिया है।

एलडीएफ: सत्ता विरोधी लहर से पार पाने की जद्दोजहद

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ लगातार दूसरे कार्यकाल में है। केरल की राजनीति में यह अपवाद ही रहा है कि कोई गठबंधन लगातार दो बार सत्ता में लौटे। हालांकि एलडीएफ सरकार ने बाढ़, कोरोना और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर प्रशासनिक सख्ती और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन सत्ता विरोधी माहौल, भ्रष्टाचार के आरोप और आंतरिक असंतोष उसके लिए बड़ी बाधा बन सकते हैं। सीपीएम के लिए यह चुनाव महज़ एक राज्य की सत्ता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का भी सवाल है। यही वजह है कि केरल में कांग्रेस के परंपरागत जनाधार रहे बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में माकपा ने घुसपैठ की रणनीति बनाई है। इसके तहतसीपीएम के कुछ नेता बयान दे रहे हैं कि यदि यूडीएफ चुनाव जीतती है तो मुस्लिम लीग प्रभावी रूप से राज्य का संचालन करेगी। खुद मुख्यमंत्री विजयन भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमात-ए-इस्लामी का समर्थन लेने का आरोप लगा चुके हैं।

यूडीएफ: वापसी की रणनीति, कांग्रेस पर टिकी निगाहें

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद स्थानीय निकाय चुनाव में मिली अच्छी जीत से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ सत्ता में जोश का माहौल है। यही वजह है कि वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि स्थानीय मुद्दों, बेरोजग़ारी, महंगाई और शासन से जुड़ी विफलताओं को चुनावी हथियार बनाया जाए। हालांकि पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर सवाल बने हुए हैं। सांसद शशि थरूर के बयान चर्चा में है। जबकि नेतृत्व को लेकर कई नेता अपना दाव ठोक रहे हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद सक्रिय है। केरल में संगठन की समस्या निपटने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को बनाया है तो वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट को भेजा है।

एनडीए: गुजरात की तर्ज पर केरल जीत का मॉडल

लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट करीब 20 फीसदी तक पहुंचा और हाल में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में अपनी ऐतिहासिक जीत हासिल की। पिछली दिनों केरल का दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत की तुलना 1987 में गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम की जीत से की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में मिली जीत के बाद भाजपा ने कभी गुजरात में मुडक़र नहीं देखा। इसी तर्ज पर केरल में इतिहास दोहराने की तैयारी भाजपा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं 20 फीसदी वोट 40 फीसदी बदलने में देर नहीं लगती है। भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के साथ अपने सहयोगी दलों के गठबंधन से कर रही है। हाल में ट्वेंटी-20 पार्टी को एनडीए में शामिल करवाया गया है। हालांकि पिछले दिनों इसाई समुदाय के गिरजाघरों पर हमले से भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी होती दिख रही है।

2021 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन

कुल सीटें-140

गठबंधनजीती सीटेंवोट प्रतिशत
एलडीएफ 99 45.43
यूडीएफ 41 39.47
एनडीए 0 12.41

2024 लोकसभा चुनाव नतीजे

कुल सीटें-20

गठबंधनजीती सीटेंवोट प्रतिशत
एलडीएफ 1 33.60
यूडीएफ 18 45.21
एनडीए 1 19.24

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Jan 2026 10:19 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / केरल: गठबंधनों की बिछी बिसात, ध्रुवीकरण की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crime लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने वाला गिरफ्तार, जानिए नियम

Crime in saharanpur
नई दिल्ली

Education : वेदांता ने 5 लाख बालिकाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों को आगे बढ़ाया

नई दिल्ली

दिल्ली में टूटा कई वर्षों का रिकॉर्ड, बारिश के साथ गिरे ओले, 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम

Weather Forecast new western disturbance expected on 19 January imd yellow alert in Delhi-NCR
नई दिल्ली

UGC का डफली बजाकर अनोखा विरोध, सपाई बोले BJP तेरी खैर नहीं और किसी से बैर नहीं!

UGC
नई दिल्ली

‘जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसकी….’ हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता ने गाली देते हुए दी खुलेआम चेतावनी, वीडियो वायरल

Hindu Raksha Dal worker issued a warning in Ghaziabad
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.