बदले की आग में कमू पहलवान की गोली मारकर की गई थी हत्या, शास्त्री पार्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा

शास्त्री पार्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा
Shastri Park Murder Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुई युवक की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा। जानकारी के अनुसार, उन तीन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा किया है। यह वारदात 24-25 जनवरी की रात को हुई थी, जिसमें 32 साल के समीर उर्फ कमू पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जानकारी के अनुसार देर रात को शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के बुलंद मस्जिद इलाके में अचानक फायरिंग होने के बाद पूरे इलाके मं सनसनी फैल गई थी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। कमू पहलवान के परिजन तुरंत उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचने पर देरी होने में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमू पहलवान के परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
डीसीपी उत्तर-पूर्वी जिला आशीष मिश्रा ने बताया कि 24 जनवरी की रात करीब 11:24 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को बुलंद मस्जिद इलाके में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक 32 वर्षीय समीर उर्फ मुस्तकीम उर्फ कमू पहलवान को उसके परिवार वाले नजदीकी जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई और जरूरी सबूत जुटाए। शास्त्री पार्क थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई और आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई।
इस घटना को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच सुरेन्द्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी रोहिणी इलाके में जाने वाले हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने मिलकर ट्रैप बिछाया और उन्हें वहीं पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दो गुटों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। एक महीने पहले उनके बीच चल रहे विवाद के चलते एक हत्या भी हुई थी और उसी हत्या का बदला लाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
