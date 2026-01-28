बदले की आग में कमू पहलवान की गोली मारकर की गई थी हत्या, शास्त्री पार्क हत्याकांड में बड़ा खुलासा

इस घटना को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच सुरेन्द्र कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी रोहिणी इलाके में जाने वाले हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने मिलकर ट्रैप बिछाया और उन्हें वहीं पकड़ा। क्राइम ब्रांच ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दो गुटों के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। एक महीने पहले उनके बीच चल रहे विवाद के चलते एक हत्या भी हुई थी और उसी हत्या का बदला लाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है।