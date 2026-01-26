पत्नी के मायके जाने पर पति ने घर बुलाई गर्लफ्रेंड, रंगे हाथ पकड़े जाने पर हुआ बवाल, मारपीट तक पहुंचा मामला

Marital Dispute: एनसीआर के गाजियाबाद जिले में राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसायटी में शनिवार सुबह उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एक महिला मायके से वापस अपने घर पहुंची। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि उसका पति घर में एक लड़की के साथ था। यह नजारा देखकर महिला पूरी तरह चौंक गई और उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस तरह रिएक्ट करे। उसके बाद उसने अपने पति से सवाल किए और इस बात का विरोध किया तो उनके बीच कहासुनी हुई और मामला इतना आगे बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान काफी शोर हुआ जिससे सोसायटी में अफरा-तफरी मच गई।