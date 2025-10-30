दिल्ली में कृत्रिम बारिश का पहला प्रयोग फेल, फिर भी प्रदूषण घटा, क्यों भड़की AAP?

Artificial Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हर साल की तरह इस साल भी जहरीले स्मॉग (धुंध और धुआं का मिश्रण) से घिर गई है। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को 400 के पार पहुंचा दिया। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने वैज्ञानिक तरीके से कृत्रिम बारिश कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए बादलों में रसायन का छिड़काव किया गया, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कृत्रिम बारिश का प्रयोग भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रदूषण लेवल में कमी जरूर आई है। दूसरी ओर, दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के निर्णय को गलत बताते हुए आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर निशाना साधा है।