दिल्ली की डॉक्टर से रेप के आरोपी ने दर्जनों महिलाओं का किया यौन शोषण, जांच में खुला काला चिट्ठा

Woman Doctor Rape Case: दिल्ली में सोशल मीडिया के जरिये हुई एक मुलाकात ने प्रतिष्ठित महिला डॉक्टर की जिंदगी तबाह कर दी। खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताने वाले डिलीवरी बॉय के कुकृत्य से महिला डॉक्टर गहरे सदमे में है। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पहले लगभग एक दर्जन महिलाओं पर यही दांव आजमाया था। उसने उन महिलाओं के साथ क्या-क्या किया, पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है। आरोपी की पहचान 27 साल के आरव मलिक के रूप में हुई है, जो दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके का निवासी है। वह एक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है।