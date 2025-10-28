दिल्ली UPSC अभ्यर्थी मर्डर केस में आया नया मोड़, मृतक की हार्ड डिस्क में 15 से अधिक वीडियो देख पुलिस हैरान

Ramkesh Meena Murder Case: दिल्ली में 32 वर्षीय UPSC छात्र रामकेश मीणा की हत्या के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक और बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि मृतक के पास उसकी लिव-इन पार्टनर के अलावा 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। ये वीडियो उसके फ्लैट से बरामद की गई एक हार्ड डिस्क में पाए गए हैं। फोरेंसिक टीम अब इन वीडियोज की जांच कर रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये वीडियो लड़कियों की सहमति से रिकॉर्ड किए या फिर किसी साजिश के तहत रामकेश मीणा ने इन्हें रिकॉर्ड किया था? पुलिस को शक है कि रामकेश मीणा लंबे समय से महिलाओं को ब्लैकमेल या शोषित करने में लिप्त था।