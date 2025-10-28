दिल्ली UPSC अभ्यर्थी मर्डर केस में आया नया मोड़, मृतक की हार्ड डिस्क में 15 से अधिक वीडियो देख पुलिस हैरान

दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड में नया मोड़।
Ramkesh Meena Murder Case: दिल्ली में 32 वर्षीय UPSC छात्र रामकेश मीणा की हत्या के मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक और बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि मृतक के पास उसकी लिव-इन पार्टनर के अलावा 15 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। ये वीडियो उसके फ्लैट से बरामद की गई एक हार्ड डिस्क में पाए गए हैं। फोरेंसिक टीम अब इन वीडियोज की जांच कर रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये वीडियो लड़कियों की सहमति से रिकॉर्ड किए या फिर किसी साजिश के तहत रामकेश मीणा ने इन्हें रिकॉर्ड किया था? पुलिस को शक है कि रामकेश मीणा लंबे समय से महिलाओं को ब्लैकमेल या शोषित करने में लिप्त था।
मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने HT को बताया, "प्रारंभिक जांच से संकेत मिलते हैं कि मृतक ने कई लड़कियों के निजी वीडियो बिना अनुमति के रिकॉर्ड किए थे। उसका लैपटॉप अभी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हार्ड डिस्क से 15 से अधिक लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ इनकी जांच कर रहे हैं। ताकि पीड़ित लड़कियों की पहचान की जा सके।" दरअसल, यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड का मामला उस समय सामने आया था, जब 6 अक्टूबर को दिल्ली के तिमारपुर इलाके के गांधी विहार स्थित एक फ्लैट में उसका अधजला शव मिला।
शुरू में पुलिस ने इसे आग से हुई आकस्मिक मौत माना था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो यह एक योजनाबद्ध हत्या निकली। पुलिस का कहना है कि रामकेश मीणा की लिव-इन पार्टनर और उसके पूर्व प्रेमी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार, रामकेश मीणा की लिव पार्टनर मुरादाबाद की रहने वाली 21 साल की अम्रता बीएससी (फॉरेंसिक साइंस) की छात्रा है। उसने अपने पूर्व प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में शामिल मुरादाबाद निवासी तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड में गिरफ्तार लिव इन पार्टनर अम्रता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रामकेश ने उसके कई अश्लील वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किए थे। उन्हें डिलीट करने को कहने पर उसने मना कर दिया। इसी के चलते उसे गुस्सा आया और उसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर रामकेश की हत्या करने की योजना बनाई। अम्रता का कहना है कि वह रामकेश मीणा के संपर्क में चार महीने पहले आई थी। इसके बाद लिव इन में रहने लगी। इसी बीच रामकेश मीणा ने उसके साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाते समय धोखे से अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए।
पुलिस पूछताछ में रामकेश मीणा की लिव इन पार्टनर 21 साल की अम्रता अपने पूर्व प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ पांच अक्टूबर को रामकेश मीणा के फ्लैट पर पहुंची। वहां अम्रता ने दोनों युवकों की मदद से रामकेश मीणा का गला घोट दिया। इसके बाद हत्या के बाद सबूत मिटाने और इसे दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए उन्होंने शव पर तेल और शराब डाली, फिर गैस रेगुलेटर खोलकर लाइटर जलाया। कुछ देर बाद आग भड़क उठी और सिलेंडर फट गया, जिससे पूरा शरीर जल गया। पुलिस के अनुसार, यह सब पूर्व-नियोजित साजिश के तहत किया गया था ताकि मामला आत्मदाह या दुर्घटना लगे।
पुलिस अब हार्ड डिस्क और मोबाइल डेटा की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला अब हत्या, आपराधिक साजिश और अश्लील सामग्री निर्माण जैसी गंभीर धाराओं में बदल गया है। साथ ही पुलिस उन अन्य महिलाओं की तलाश कर रही है जिनके वीडियो मिले हैं। दिल्ली का यह UPSC छात्र मर्डर केस न केवल हत्या का मामला है, बल्कि यह साइबर शोषण और निजता के उल्लंघन का एक भयावह उदाहरण बनता जा रहा है। बहरहाल पुलिस अभी रामकेश मीणा के फ्लैट से मिली हार्ड डिस्क की जांच में जुटी है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग