Love Story: वो करोड़ों का मालिक, मैं साधारण परिवार की लड़की…प्रेमिका का दर्दभरा पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

Love Story: प्यार चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, जब समाज की अपेक्षाएं और आर्थिक फर्क आड़े आते हैं तो दिल के साथ दिमाग भी जवाब मांगने लगता है "क्या सिर्फ प्यार काफी है?" हालांकि प्यार में उतार-चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन जब दो लोगों की सामाजिक और आर्थिक दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो तो क्या यह रिश्ता लंबे समय तक टिक पाता है? यही सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चर्चा का विषय बना हुआ है। Reddit पर “My boyfriend deserves better” शीर्षक से लिखी गई एक लड़की की पोस्ट ने हजारों यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है।