Love Story: वो करोड़ों का मालिक, मैं साधारण परिवार की लड़की…प्रेमिका का दर्दभरा पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

बॉयफ्रेंड की सच्चाई जान प्रेमिका के होश उड़े। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Love Story: प्यार चाहे कितना भी सच्चा क्यों न हो, जब समाज की अपेक्षाएं और आर्थिक फर्क आड़े आते हैं तो दिल के साथ दिमाग भी जवाब मांगने लगता है "क्या सिर्फ प्यार काफी है?" हालांकि प्यार में उतार-चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन जब दो लोगों की सामाजिक और आर्थिक दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हो तो क्या यह रिश्ता लंबे समय तक टिक पाता है? यही सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए चर्चा का विषय बना हुआ है। Reddit पर “My boyfriend deserves better” शीर्षक से लिखी गई एक लड़की की पोस्ट ने हजारों यूजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
इस पोस्ट में एक कॉलेज फ्रेशर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते को लेकर अपनी भावनाएं खुलकर साझा की हैं। उसने लिखा है, "वो ऐसा लड़का है जो कमरे में आए तो सबकी निगाहें उसी पर टिक जाएं। लंबा, स्मार्ट, आत्मविश्वासी और बेहद विनम्र। हम पहली बार हाई स्कूल में एक इवेंट के दौरान मिले थे। उसकी पर्सनैलिटी ने तब भी मुझे बहुत प्रभावित किया था।"
कॉलेज एडमिशन के बाद दोनों का संपर्क कुछ समय के लिए टूट गया, लेकिन किस्मत ने फिर दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में मिला दिया। वहीं से उनका रिश्ता शुरू हुआ। कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता रहा, लेकिन धीरे-धीरे लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड एक बेहद संपन्न और प्रभावशाली कारोबारी परिवार से है।
लड़की ने आगे लिखा "शुरुआत में उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसके पिता बिजनेसमैन हैं। मुझे लगा यह तो सामान्य बात है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके दिल्ली और मुंबई में कई बंगले हैं। कई कंपनियां हैं और उनका परिवार ऊंचे सामाजिक तबके से ताल्लुक रखता है। मुझे तब हैरानी हुई, क्योंकि वो कभी अपने अमीरपन का दिखावा नहीं करता था। उसने कभी मुझे हीन महसूस नहीं कराया, लेकिन अब यह सच्चाई मुझे परेशान करने लगी है।"
पोस्ट में लड़की ने अपने दिल की दुविधा जाहिर की। उसने लिखा "मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार से हूं। न तो बहुत ग्लैमरस हूं न किसी हाई-प्रोफाइल सर्कल से आती हूं। उसके घर की शानो-शौकत उसके दोस्त उसके लाइफस्टाइल को देखकर मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि उसका परिवार मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। कई बार मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझे रोक लेता है।"
लड़की ने आगे लिखा, "वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं खुद को उसके मुकाबले बहुत साधारण महसूस करती हूं। कभी-कभी लगता है कि वो किसी फिल्म का हीरो है और मैं बस बैकग्राउंड की कोई एक्स्ट्रा।" पोस्ट के अंत में उसने अपने मन की उलझन साझा करते हुए लिखा "मैं उससे दिल से प्यार करती हूं, लेकिन लगता है कि मैं उसकी दुनिया में फिट नहीं होती। क्या मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए ताकि उसे कोई ऐसा मिल सके जो उसके स्टेटस और फैमिली के मुताबिक हो?"
Reddit पर यह पोस्ट हजारों लोगों ने पढ़ी और उस पर सैकड़ों टिप्पणियां आईं। कई यूज़र्स ने लड़की के आत्म-संदेह को भावनात्मक नजरिए से समझने की कोशिश की, जबकि कुछ ने कहा कि सच्चे रिश्ते में आर्थिक या सामाजिक फर्क मायने नहीं रखते। एक यूज़र ने लिखा, "अगर वह लड़का तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, तो उसे तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं, तुम्हारा दिल नजर आता होगा।” वहीं, एक अन्य ने लिखा, “तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। प्यार बराबरी के भाव पर टिकता है, आत्म-संदेह पर नहीं।"
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग