17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतिशी के वीडियो की सामने आई FSL रिपोर्ट, पंजाब पुलिस के दावे फेल

Atishi Video Controversy: दिल्ली विधानसभा में आतिशी के बयान से जुड़े मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस वीडियो की FSL रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी और पंजाब पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 17, 2026

atishi video controversy sparks again after coming out results of fsl report

दिल्ली विधानसभा में आतिशी के बयान से जुड़ा मामला एक बार फिर आया चर्चा में

Atishi Video Controversy:दिल्ली विधानसभा में आतिशी की सिख धर्मगुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी से जुड़े वीडियो की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के आने से सियासत में एक बार फिर पारा गर्म होते हुए दिख रहा है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

FSL की रिपोर्ट में क्या सामने आया?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी से जुड़े वीडियो की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि उस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऑडियो और वीडियो दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि 8 जनवरी को दोनों पक्षों की सहमति से इस वीडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा गया था। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि इतने में यह बात सामने आ गई थी कि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि वह वीडियो एडिटेड है। इस कारण दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य नेताओं पर एफआईआर कर दी गई। इससे यह मामला और ज्यादा विवादित हो गया था।

AAP पर बोला तीखा हमला

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और साथ ही गुरुओं का भी अपमान हुआ है। गुप्ता का कहना है कि आप ने खुद के फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है और साथ ही विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस तरह का बरताव बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। वह इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं।

आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री को दी चेतावनी

इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से साफ कहा कि अब रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि वीडियो या ऑडियो से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वह अपनी गलती मानें, अपना बयान वापस लें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इस मामले में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अब वह विधानसभा के मामले में किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करें।

ये भी पढ़ें

आतिशी कहां हैं? दिल्ली में पोस्टर लेकर खोज रहे BJP नेता, पंजाब सीएम और केजरीवाल पर बड़ा आरोप
नई दिल्ली
atishi controversy kapil mishra attacks on atishi and kejriwal in guru teg bahadur issue

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

political

political news

Published on:

17 Jan 2026 12:01 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतिशी के वीडियो की सामने आई FSL रिपोर्ट, पंजाब पुलिस के दावे फेल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो करोड़ की सुपारी लेने के बाद सताने लगा डर! अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे की हत्या में बड़ा खुलासा

Gangster Rohit Godara given Supari Rs 2 crore for Harry Boxer murder in America
नई दिल्ली

26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा अलर्ट! मेट्रो स्टेशन और बाजारों में लगाए गए इनके फोटो

Delhi
नई दिल्ली

ईरान में बंदी बनाए गए केतन के पिता की PM से मार्मिक अपील, मेरे बेटे को…

Katen Maheta
नई दिल्ली

NCR में ED का बड़ा एक्शन! 140 करोड़ की संपत्ति जब्त, अलफलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पर चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या-क्या आरोप ?

alfalah university
नई दिल्ली

पुलिस को ऑनलाइन रिश्वत देकर फंसी पीड़िता! तीन के खिलाफ FIR

Crime
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.