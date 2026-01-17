AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतिशी के वीडियो की सामने आई FSL रिपोर्ट, पंजाब पुलिस के दावे फेल

दिल्ली विधानसभा में आतिशी के बयान से जुड़ा मामला एक बार फिर आया चर्चा में
Atishi Video Controversy:दिल्ली विधानसभा में आतिशी की सिख धर्मगुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी से जुड़े वीडियो की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के आने से सियासत में एक बार फिर पारा गर्म होते हुए दिख रहा है। अब इस मामले में पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी से जुड़े वीडियो की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि उस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऑडियो और वीडियो दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि 8 जनवरी को दोनों पक्षों की सहमति से इस वीडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा गया था। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि इतने में यह बात सामने आ गई थी कि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि वह वीडियो एडिटेड है। इस कारण दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य नेताओं पर एफआईआर कर दी गई। इससे यह मामला और ज्यादा विवादित हो गया था।
विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और साथ ही गुरुओं का भी अपमान हुआ है। गुप्ता का कहना है कि आप ने खुद के फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है और साथ ही विधानसभा की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस तरह का बरताव बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। वह इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं।
इसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से साफ कहा कि अब रिपोर्ट से यह साफ हो चुका है कि वीडियो या ऑडियो से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वह अपनी गलती मानें, अपना बयान वापस लें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इस मामले में चेतावनी दी है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि अब वह विधानसभा के मामले में किसी भी तरह की दखलअंदाजी नहीं करें।
