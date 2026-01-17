AAP की बढ़ेंगी मुश्किलें, आतिशी के वीडियो की सामने आई FSL रिपोर्ट, पंजाब पुलिस के दावे फेल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आतिशी से जुड़े वीडियो की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि उस वीडियो के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऑडियो और वीडियो दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। गुप्ता ने बताया कि 8 जनवरी को दोनों पक्षों की सहमति से इस वीडियो क्लिप को जांच के लिए भेजा गया था। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि इतने में यह बात सामने आ गई थी कि पंजाब सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि वह वीडियो एडिटेड है। इस कारण दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य नेताओं पर एफआईआर कर दी गई। इससे यह मामला और ज्यादा विवादित हो गया था।