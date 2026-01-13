भगवंत मान प्लीज आप इस पाप से…’आतिशी लापता’ पोस्टर दिखाकर कपिल मिश्रा का AAP और केजरीवाल पर तीखा हमला

कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले में केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कपिल ने उन पर आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद केजरीवाल को आतिशी को माफी मांगने के लिए कहना चाहिए था। उनका कहना है कि इस तरह के विवाद के बाद आतिशी का पूरी तरह गायब होना इस तरफ इशारा करता है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। इस वजह से इस विषय पर हम चुप नहीं रहेंगे। कपिल ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल इस विवाद को दबाने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मिश्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी अपील की कि वह इस मामले से दूर रहें और इस पाप का भागीदार नहीं बनें।